Волл-стріт стрімко знизилася через побоювання банківського зараження

Волл-стріт у п'ятницю закрилася зниженням, відзначивши кінець бурхливого тижня, в якому переважала криза, що розгортається, в банківському секторі збираються чорні хмари можливої рецесії.

Усі три індекси завершили сесію глибоко на негативній території, при цьому акції фінансових компаній упали найбільше серед основних секторів S&P 500.

За тиждень, у той час як еталонний індекс S&P 500 закрився вище, ніж минулої п'ятниці, Nasdaq і Dow показали тижневе зниження.

SVB Financial Group оголосила, що добиватиметься захисту від банкрутства відповідно до глави 11, що є останньою подією в драмі, що триває з краху Silicon Valley Bank і Signature Bank, що викликало побоювання зараження у всій глобальній банківській системі.

"(Розпродаж) - це трохи надмірна реакція", - сказав Олівер Перше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. «Проте є підстави для деяких побоювань щодо загальної ліквідності та потенційної кризи ліквідності».

Ці побоювання поширилися на Європу, оскільки акції Credit Suisse впали через проблеми з ліквідністю, що спонукало політиків вжити заходів, щоб заспокоїти ринки.

"Це йде набагато далі, ніж просто набіг на SVB або First Republic, це йде до реального впливу підвищення процентних ставок на капітал і баланси", - додав Пурше. «І ви бачите, як це впливає на великі установи, такі як Credit Suisse, і це збентежує людей».

За останні два тижні індекс S&P Banking та індекс KBW Regional Banking впали на 4,6% та 5,4% відповідно, що стало найбільшим двотижневим падінням з березня 2020 року.

First Republic Bank впав на 32,8% після того, як банк оголосив про зупинення виплати дивідендів, звернувши назад зростання в четвер, викликане безпрецедентним пакетом заходів для порятунку в розмірі 30 мільярдів доларів від великих фінансових установ.

Серед конкурентів First Republic акції PacWest Bancorp впали на 19,0%, а акції Western Alliance - на 15,1%.

Акції Credit Suisse, які торгуються в США, також різко впали, знизившись на 6,9%.

Тепер інвестори звертають увагу на дводенне засідання Федеральної резервної системи з грошово-кредитної політики наступного тижня.

Зважаючи на останні події в банківському секторі та дані, що свідчать про послаблення економіки, інвестори скоригували свої очікування щодо масштабів та тривалості обмежувального підвищення відсоткових ставок ФРС.

"Ця міні-банківська криза збільшила ймовірність рецесії і прискорила графік уповільнення економіки", - сказав Пурше. «Природно, що ФРС має переглянути свій курс дій, але все ж таки цілком ясно, що, хоча інфляція сповільнюється, вона, як і раніше, викликає серйозне занепоеоєння і її необхідно взяти під контроль».

Фінансові ринки оцінюють ймовірність того, що центральний банк підвищить свою ключову цільову ставку на 25 базисних пунктів, з ймовірністю 60,5% та ймовірністю 39,5%, що він залишить поточну ставку без змін, згідно з CME's FedWatch tool.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 384,57 пунктів, або 1,19%, до 31 861,98 пунктів, S&P 500 - на 43,64 пунктів, або 1,10%, до 3916,64 пунктів, а Nasdaq Composite - на 86,76 пунктів, або 0,74%, до 11 630,51 пунктів.

Усі 11 основних секторів S&P 500 завершили сесію на негативній території.

З іншого боку, акції FedEx Corp підскочили на 8% після підвищення прогнозу на поточний фінансовий рік.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищувало число зростаючих у співвідношенні 4,07: 1; на Nasdaq співвідношення 2,94 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 5 нових 52-тижневих максимумів та 20 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 29 нових максимумів та 320 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 19,41 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,49 млрд за останні 20 торгових днів.