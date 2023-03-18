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НБУ дещо наростив продаж валюти з резервів
23:33 17.03.2023 |
Національний банк за тиждень з 13 по 17 березня продав на міжбанківському валютному ринку 376,22 млн доларів, натомість в резерви нічого не викупив.
Про це свідчать дані НБУ.
За даними валютних інтервенцій Національний банк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 376,22 млн доларів. При цьому регулятор не викупив жодного обсягу валюти в резерви. Хоча від початку року викуп валюти НБУ був невеликим і переважно відбувався в межах 10 млн дол, вперше з квітня 2022 року регулятор не придбав валюти за тиждень.
У попередні тижні регулятор суттєво скоротив обсяг продажу валюти з резервів, і за останні два тижні продавав в середньому 285 млн дол проти 680 млн дол в середньому у лютому.
Загалом від початку року НБУ продав вже 6,4 млрд доларів, а купив - 61,3 млн доларів.
НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.
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