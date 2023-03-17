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Європейські фондові індекси зростають на тлі відновлення настроїв учасників ринку після банківських потрясінь

12:46 17.03.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові індекси зросли на початку торгів у п'ятницю, продовживши відновлення порівняно з попереднім днем, оскільки побоювання з приводу банківської кризи трохи послабшали після того, як вища влада США та банки вжили заходів щодо порятунку First Republic Bank.

У кризу, що почалася з краху розташованого в США Silicon Valley Bank минулої п'ятниці, апетит до ризику різко впав на початку тижня, оскільки інвестори втратили довіру до регіональних банків у США та Credit Suisse в Європі. Протягом бурхливого тижня прибутковість облігацій падала, оскільки інвестори знизили свої очікування щодо майбутнього підвищення ставок.

Світові ринки дещо стабілізувалися у четвер, чому сприяло повідомлення Credit Suisse про те, що він займе до 50 мільярдів швейцарських франків (54 мільярди доларів) у Швейцарського національного банку, а пізніше того ж дня група великих банків вклала 30 мільярдів доларів у депозити до First Republic Bank, кредитор середнього розміру США.

Проте аналітики кажуть, що побоювання щодо можливої банківської кризи далекі від розвіювання.

Виконавчий директор Credit Suisse заявив у п'ятницю, що банк старанно працює над стримуванням відтоку клієнтів, хоча це може тривати деякий час.

О 09:44 за Грінвічем світовий фондовий індекс MSCI, який відстежує акції у 47 країнах, зріс за день на 0,4%.

Європейський індекс STOXX 600 зріс на 0,7%, але загалом за тиждень знизився на 1,9%.

Лондонський FTSE 100 зріс на 0,9%.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка найбільш чутлива до змін в очікуваннях за відсотковими ставками, зросла на 2 базисних пункти за день до 4,1384%, що все ще ближче до шестимісячного мінімуму середи в 3,72%, ніж до піку в 5,084% попереднього тижня, що стало найвищим показником із 2007 року.

Європейський центральний банк підвищив ставки на 50 базисних пунктів у четвер, дотримуючись своєї обіцянки боротися з інфляцією, навіть незважаючи на те, що деякі інвестори закликали призупинити цикл підвищення ставок доти, доки банківські потрясіння не ослабнуть.

Наглядова рада центрального банку зібралася у п'ятницю, щоб обговорити стрес та вразливість у банківському секторі єврозони.

Базова прибутковість 10-річних облігацій Німеччини залишалася стабільною на рівні близько 2,255%, а прибутковість короткострокових державних облігацій єврозони зросла.

Ринки розраховують на підвищення Федеральної резервної системи США, під час зборів наступного тижня, на 25 базисних пунктів, порівняно з попередніми очікуваннями підвищення на 50 базисних пунктів.

Дані ФРС у четвер показали, що останніми днями банки шукали рекордні обсяги екстреної ліквідності, що, у свою чергу, допомогло звести нанівець багатомісячні зусилля центрального банку щодо скорочення розміру його балансу.

"Той факт, що ФРС був дуже активний у плані відкриття крана ліквідності, потенційно корисний, і це стабілізувало ситуацію, принаймні, в короткостроковій перспективі", - сказав Гійом Пайя, керуючий портфелем кількох активів в Aviva Investors.

«Це потенційно стабільніше середовище, тому що здається, що ми пройшли кризову точку, і все має трохи нормалізуватися».
За матеріалами: nvesting.com
 

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