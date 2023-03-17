Фінансові новини
- |
- 17.03.23
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Європейські фондові індекси зростають на тлі відновлення настроїв учасників ринку після банківських потрясінь
12:46 17.03.2023 |
Європейські фондові індекси зросли на початку торгів у п'ятницю, продовживши відновлення порівняно з попереднім днем, оскільки побоювання з приводу банківської кризи трохи послабшали після того, як вища влада США та банки вжили заходів щодо порятунку First Republic Bank.
У кризу, що почалася з краху розташованого в США Silicon Valley Bank минулої п'ятниці, апетит до ризику різко впав на початку тижня, оскільки інвестори втратили довіру до регіональних банків у США та Credit Suisse в Європі. Протягом бурхливого тижня прибутковість облігацій падала, оскільки інвестори знизили свої очікування щодо майбутнього підвищення ставок.
Світові ринки дещо стабілізувалися у четвер, чому сприяло повідомлення Credit Suisse про те, що він займе до 50 мільярдів швейцарських франків (54 мільярди доларів) у Швейцарського національного банку, а пізніше того ж дня група великих банків вклала 30 мільярдів доларів у депозити до First Republic Bank, кредитор середнього розміру США.
Проте аналітики кажуть, що побоювання щодо можливої банківської кризи далекі від розвіювання.
Виконавчий директор Credit Suisse заявив у п'ятницю, що банк старанно працює над стримуванням відтоку клієнтів, хоча це може тривати деякий час.
О 09:44 за Грінвічем світовий фондовий індекс MSCI, який відстежує акції у 47 країнах, зріс за день на 0,4%.
Європейський індекс STOXX 600 зріс на 0,7%, але загалом за тиждень знизився на 1,9%.
Лондонський FTSE 100 зріс на 0,9%.
Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка найбільш чутлива до змін в очікуваннях за відсотковими ставками, зросла на 2 базисних пункти за день до 4,1384%, що все ще ближче до шестимісячного мінімуму середи в 3,72%, ніж до піку в 5,084% попереднього тижня, що стало найвищим показником із 2007 року.
Європейський центральний банк підвищив ставки на 50 базисних пунктів у четвер, дотримуючись своєї обіцянки боротися з інфляцією, навіть незважаючи на те, що деякі інвестори закликали призупинити цикл підвищення ставок доти, доки банківські потрясіння не ослабнуть.
Наглядова рада центрального банку зібралася у п'ятницю, щоб обговорити стрес та вразливість у банківському секторі єврозони.
Базова прибутковість 10-річних облігацій Німеччини залишалася стабільною на рівні близько 2,255%, а прибутковість короткострокових державних облігацій єврозони зросла.
Ринки розраховують на підвищення Федеральної резервної системи США, під час зборів наступного тижня, на 25 базисних пунктів, порівняно з попередніми очікуваннями підвищення на 50 базисних пунктів.
Дані ФРС у четвер показали, що останніми днями банки шукали рекордні обсяги екстреної ліквідності, що, у свою чергу, допомогло звести нанівець багатомісячні зусилля центрального банку щодо скорочення розміру його балансу.
"Той факт, що ФРС був дуже активний у плані відкриття крана ліквідності, потенційно корисний, і це стабілізувало ситуацію, принаймні, в короткостроковій перспективі", - сказав Гійом Пайя, керуючий портфелем кількох активів в Aviva Investors.
«Це потенційно стабільніше середовище, тому що здається, що ми пройшли кризову точку, і все має трохи нормалізуватися».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|АН-225 «Мрія» мав полетіти до Лейпцига перед початком повномасштабного російського вторгнення
|Посли G7 закликають прискорити призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів
|Польща передасть Україні 4 літаки МіГ-29 у найближчі дні - Дуда
|Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25%
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар падає, оскільки рятувальні кола банків зміцнюють схильність до ризику
|Європейські фондові індекси зростають на тлі відновлення настроїв учасників ринку після банківських потрясінь
|Бізнесмена з КНР затримали в США за підозрою у криптошахрайстві на сотні мільйонів доларів
|Банкіри називають причинами зміцнення готівкового курсу гривні до 37,5-39 грн/$ сезонність і дії НБУ, очікують його збереження до кінця березня
|Для «Сенс Банку» знайшли потенційного покупця з Польщі — довірена особа акціонерів
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.03.23
Бізнес
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований
|Meta оголосила про згортання підтримки NFT в Instagram та Facebook
|Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI
|Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах
|Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту