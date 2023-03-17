Бізнесмена з КНР затримали в США за підозрою у криптошахрайстві на сотні мільйонів доларів

У Нью-Йорку заарештували китайського бізнесмена Гоу Венгуя. Його підозрюють в організації декількох шахрайських схем та обмані інвесторів на суму $1 млрд.

Як повідомляє Мін'юст США, затриманий підприємець, також відомий як Хо Ван Квок та Майлз Гуо, «керував складною схемою з метою отримання грошей від підписників в інтернеті».

«Його звинувачують у тому, що він набив кишені вкраденими грошима. Зокрема він придбав для себе та свого оточення особняк площею 4600 квадратних метрів, Ferrari за $3,5 млн, розкішну яхту за $37 млн і навіть два матраци вартістю $36 000», - заявив прокурор США Деміан Вільямс.

У SEC вже висунули окремий позов проти Венгуя. Згідно зі скаргою, регулятор звинувачує бізнесмена та його фінансового радника Вільяма Дже у продажі «незареєстрованих та шахрайських цінних паперів» на суму $850 млн.

За даними Комісії, Венгуй та його поплічники, імовірно, заробили сотні мільйонів доларів США, просуваючи криптоактив H-Coin (він же Himalaya Coin або HCN).

«З жовтня 2021 року підозрюваний ввів в оману інвесторів H-Coin. Він стверджував, ніби монета на 20% забезпечена золотом і що він особисто компенсує інвесторам будь-які потенційні втрати», - йдеться у заяві SEC.

Регулятор назвав Венгуя «серійним шахраєм, який скористався хайпом навколо криптовалют».

Підозрюваний бізнесмен втік з Китаю у 2014 році та запросив політичного притулку у США у 2017 році. Американська влада досі не відреагувала на прохання.



