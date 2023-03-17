ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.03.23

У Нью-Йорку заарештували китайського бізнесмена Гоу Венгуя. Його підозрюють в організації декількох шахрайських схем та обмані інвесторів на суму $1 млрд. Підозрюваний бізнесмен втік з Китаю у 2014 році та запросив політичного притулку у США у 2017 році.