Азіатські фондові індекси зростають, оскільки допомога банкам надихає

Азіатські фондові ринки зросли в п'ятницю, відновившись після серії різких втрат цього тижня, оскільки державна та інституційна підтримка, спрямована на стримування потенційної банківської кризи, допомогла покращити настрої, тоді як трейдери також оцінили менш агресивну позицію Федерального резерву.

Китайські біржі продемонстрували найкращі результати за день: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 1,6% кожен. Ці два індекси також мають закрити тиждень із підвищенням приблизно на 0,9% та 1,5% відповідно після того, як Goldman Sachs підвищив прогноз щодо ВВП Китаю на рік, що підвищило оптимізм щодо відновлення економіки в країні.

Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,8%, переважно за рахунок зростання акцій технологічних компаній. Інтернет-пошуковик Baidu подорожчав більш ніж на 15% після того, як представив чат-бот Ernie Bot зі штучним інтелектом.

Порти до телекомунікаційного конгломерату CK Hutchison Holdings Ltd зросли на 2% після того, як чистий прибуток компанії у 2022 році збільшився майже на 10%.

Інші технологічні індекси також зросли у п'ятницю: тайванський зважений індекс та південнокорейський KOSPI додали понад 1% кожен.

Азіатські ринки загалом виросли, слідуючи за ралі банків на Уолл-стріт після того, як кілька великих кредиторів прийшли на допомогу First Republic Bank, яка зіткнулася з потенційною кризою ліквідності.

Цей крок слідував за допомогою швейцарському кредитору Credit Suisse Group AG, який отримав кредитну лінію на суму до 54 мільярдів доларів від Швейцарського національного банку, тоді як офіційні особи США також втрутилися, щоб захистити вкладників у кількох регіональних банках та допомогти придушити побоювання щодо більш широкого банківської кризи

Побоювання щодо банківського краху спровокували різкі коливання на фінансових ринках цього тижня, при цьому азіатські акції опинилися під тиском зниження апетиту до ризику.

Але сподівання на те, що погіршення економічних умов викличе менш яструбині заходи з боку великих центральних банків, допомогли обмежити втрати на азійських ринках. Тепер увага зосереджена безпосередньо на засіданні Федеральної резервної системи наступного тижня, де очікується, що центральний банк підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів менше.

Японський індекс Nikkei 225 зріс на 1,2%, компенсувавши деякі ранні втрати. Але цього тижня індекс мав втратити майже 3%, оскільки основні фінансові акції були сильно розпродані через побоювання з приводу їхнього впливу на американські облігації.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 зросли приблизно на 0,5% кожен у п'ятницю і мали втратити від 2% до 3% цього тижня.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,4%, хоча зростання стримувалося побоюваннями щодо зростання відсоткових ставок у країні.