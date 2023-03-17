Ціни на золото налаштовані на сильний кінець тижня, оскільки нервозність банків стимулює попит на безпечний прихісток

Ціни на золото не змінилися на початку азіатських торгів у п'ятницю і мають зафіксувати найсильніший тиждень за два місяці, оскільки побоювання потенційної банківської кризи викликали попит на безпечний прихісток.

Ціни на дорогоцінні метали також виграли від сумнівів щодо того, чи достатньо у Федеральної резервної системи запасу міцності, щоб продовжувати підвищувати відсоткові ставки, враховуючи зростаючий тиск на економіку.

Але втеча у безпечні притулки забезпечила найбільший імпульс золоту, оскільки крах кількох регіональних банків США посилив побоювання з приводу зараження економіки в цілому, а також побоювання з приводу рецесії, що насувається.

Спотове золото трохи зросло до 1920,12 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,1% до 1923,95 долара за унцію до 20:36 за східним часом (00:36 за Грінвічем). Обидва інструменти торгувалися близько до найвищих рівнів з початку січня та зросли майже на 3% за тиждень.

Крах банку Silicon Valley Bank та інших дрібніших регіональних компаній-аналогів призвів до того, що цього тижня ринки перейшли до золота. У той час як державне втручання та допомога інших кредиторів, які опинилися у скрутному становищі, допомогли зменшити побоювання з приводу зараження, ринки все ще залишалися на межі ширшої банківської кризи.

Це також призвело до того, що трейдери значно знизили очікування подальшого підвищення процентних ставок ФРС напередодні засідання наступного тижня. Ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 25 базисних пунктів (б. п.), з майже 90-відсотковою ймовірністю, що менше за попередні очікування підвищення на 50 б. п.

Ця думка чинила тиск на долар, що також пішло на користь ринкам металів. Але долар відіграв більшу частину своїх втрат цього тижня, чому сприяв попит на прихісток і деякі дані щодо інфляції в США за лютий виявилися вищими за очікування.

Відносно висока інфляція змушує ФРС підвищувати процентні ставки. Тепер основна увага приділяється зустрічі банку наступного тижня, яка, як очікується, дасть більше сигналів щодо грошово-кредитної політики.

Зростання процентних ставок збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами і до 2022 року негативно позначилося на ринках металів.

Ціни на інші дорогоцінні метали зміцнилися у п'ятницю і мають завершити тиждень зростом. Ф'ючерси на срібло та платину зросли на 0,6% та 0,2% відповідно і за тиждень зросли на 7,1% та 2% відповідно.

Серед промислових металів ціни на мідь у п'ятницю стабілізувалися після різкого зниження цього тижня через побоювання, що потенційна рецесія серйозно зменшить попит.

Ф'ючерси на мідь залишилися без змін на рівні $3,8742 за фунт, і цього тижня знизилися майже на 4%.