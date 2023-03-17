Індекси Волл-стріт закрилися у плюсі, оскільки спасіння First Republic Bank допомагає підняти банки

Сильний відскок фінансових показників допоміг основним індексам Волл-стріт закритися в плюсі в четвер після того, як деякі з найбільших кредиторів країни прийшли на допомогу Першому республіканському банку, що потрапив у біду.

Технологічний сектор також сприяв зростанню, допомагаючи Nasdaq Composite досягти найвищих результатів із 2 лютого 2022 року.

Останній поворот у сазі про регіональні банки США відбувся за підвищенням ставок на 50 базисних пунктів Європейським центральним банком, що раніше того ж дня послабило настрої інвесторів, і без того постраждалі від побоювань банківської кризи.

Фінансові установи, у тому числі JP Morgan Chase & Co та Morgan Stanley, підтвердили раніше повідомлення про те, що вони внесуть до 30 мільярдів доларів у First Republic Bank для стабілізації кредитора.

"Банки піклуються один про одного", - сказав головний інвестиційний директор Huntington Private Bank Джон Августин.

"У нас було два випадіння, і тепер вони хочуть врятувати те, що вважається більш масовим банком".

Акції JP Morgan та Morgan Stanley зросли на 1,94% та 1,89% відповідно, тоді як рятувальне коло підтримало First Republic Bank, який додав 9,98%. Позитивні настрої поширилися на інших регіональних кредиторів: Alliance Bancorp та PacWest Bancorp зросли на 14,09% та 0,7% відповідно після негативного старту. Регіональний банківський індекс KBW додав 3,26%, а банківський індекс S&P 500 зріс на 2,16%, оскільки обидва підіндекси відіграли втрати.

Побоювання з приводу банків вразили фондовий ринок останніми днями після того, як крах SVB Financial посилив побоювання з приводу зараження.

Тим часом міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що банківська система США залишається надійною, і американці можуть бути впевнені, що їхні депозити будуть там, коли вони знадобляться. Акції Credit Suisse, що котируються в США, зросли після того, як банк отримав кредитну лінію на суму до 54 мільярдів доларів від Національного банку Швейцарії для зміцнення ліквідності та довіри інвесторів.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 371,98 пункту, або 1,17%, до 32 246,55 пункту, S&P 500 додав 68,35 пункту, або 1,76%, до 3960,28 пункту, а Nasdaq Composite додав 23 пункти, або 2,48%, до 11 717,28 пунктів.

Дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, минулого тижня скоротилася більше, ніж очікувалося, що вказує на силу ринку праці, що зберігається, яка може переконати ФРС продовжувати підвищувати ставки.

Слабкі дані про роздрібні продажі, а також дані, що свідчать про тенденцію до зниження інфляції виробників, у середу підтримали ставки на невелике підвищення ставки Федеральною резервною системою на засіданні, яке завершиться 22 березня.

Грошові ринки, як і раніше, значною мірою враховують підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів у своїй політичній заяві від 22 березня. Материнська компанія Facebook Meta Platforms та оператор Snapchat Snap Inc зросли на 3,63% та 7,25% після того, як адміністрація США пригрозила ввести заборону на конкурента TikTok.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,80 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,95 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 4 нових 52-тижневих максимуми та 22 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 38 нових максимумів та 235 нових мінімумів.