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Керівники FTX отримали від біржі виплати і позики на $3,2 млрд
22:29 16.03.2023 |
Криптовалютна біржа FTX надала у вигляді виплат і позик керівництву платформи та пов'язаних з нею компаній $3,2 млрд. Про це йдеться у заяві команди з реструктуризації.
Згідно з її підрахунками, загалом серед отримувачів виплат:
* засновник та екскерівник біржі Сем Бенкман-Фрід - $2,2 млрд;
* екскерівник інженерного відділу та один зі співзасновників FTX Нішад Сінгх - $587 млн;
* співзасновник FTX Гері Ван - $246 млн.
Окрім того, $87 млн отримав колишній топменеджер біржі Раян Саламе, а $6 млн - ексголова Alameda Research Керолайн Еллісон.
До цих підрахунків не включені понад $240 млн, витрачених на придбання «розкішної нерухомості на Багамах», політичні та благодійні пожертви, а також перекази дочірнім компаніям, вказала команда з реструктуризації:
«Незважаючи на те, що деяке майно, придбане на кошти від цих переказів, уже знаходиться під контролем [команди] або державних органів, з якими вона співпрацює, наразі неможливо сказати суму та час можливого грошового повернення».
Нагадаємо, Гері Ван та Керолайн Еллісон вже визнали провину та співпрацюють зі слідством.
Регулятори США також висунули звинувачення проти Нішада Сінгха.
Бенкман-Фрід відмовляється визнавати провину. Нещодавно йому інкримінували нові обвинувачення.
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