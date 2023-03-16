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Пільгові нормативи резервування з 11 травня будуть тільки для депозитів від трьох місяців - НБУ
15:34 16.03.2023 |
Національний банк України (НБУ) з 11 травня обмежить поширення пільгових обов'язкових резервів за строковими коштами на рахунках фізосіб лише депозитами з початковим терміном від трьох місяців, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.
"З 11 травня 2023 року пільгові обов'язкові резерви за строковими коштами на рахунках фізичних осіб поширюватимуться тільки на депозити з початковим строком від трьох місяців", - сказав він під час пресбрифінгу в четвер.
За його словами, такі заходи стимулюватимуть банки залучати строкові депозити населення в нацвалюті, що знизить ризики для валютного ринку і міжнародних резервів на етапі пом'якшення валютних обмежень.
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