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АНАЛІТИКА

НБУ знижує ставку депсертифікатів овернайт до 20% і впроваджує 3-міс. депсертифікати під 25% із прив'язкою до депозитів від трьох місяців

 

Нацбанк України з 7 квітня вирішив знизити ставку за депозитними сертифікатами (ДС) за овернайт із 23% до 20%, але одночасно розміщувати ДС на термін три місяці за обліковою ставкою 25% залежно від обсягу залучення банками депозитів на термін від трьох місяців.

"Правління НБУ вирішило з 7 квітня 2023 року скоригувати операційний дизайн монетарної політики шляхом: зниження ставки за ДС овернайт до 20%; запровадження тримісячного ДС під фіксовану ставку на рівні облікової ставки. Можливості банків розміщувати кошти в таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів", - йдеться в повідомленні НБУ в четвер.

Регулятор зазначив, що в найбільших банках, які мають неринкову перевагу в залученні депозитів, гривневі ставки залишаються недостатньо привабливими для вкладників, зважаючи на високий рівень поточної та очікуваної інфляції. У підсумку значний розмір коштів населення зберігається на поточних рахунках.

"Це генерує додаткові ризики для макрофінансової стабільності, особливо за подальшого пом'якшення адміністративних обмежень", - пояснюється коригування операційного дизайну монетарної політики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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