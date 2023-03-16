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Рішення з питання репатріації нерезидентами коштів із ОВДП буде ухвалено наступного тижня - голова НБУ

15:01 16.03.2023 |

Фінанси

 

Рішення з питання можливості виведення нерезидентами коштів із ОВДП буде ухвалено наступного тижня, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

"Це питання (про можливість виведення нерезидентами коштів із ОВДП за кордон - ІФ-У) предметно обговорювалося з МВФ і Мінфіном за участю НБУ. У нас на сьогодні є розуміння подальших кроків. Відповідні рішення плануємо ухвалити наступного тижня", - сказав він під час пресбрифінгу в четвер.

Як повідомлялося, НБУ у 2022 році заявляв про плани зняти заборону на виведення нерезидентами коштів із ОВДП 1 квітня 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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