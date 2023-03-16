Фінансові новини
- |
- 16.03.23
- |
- 15:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рішення з питання репатріації нерезидентами коштів із ОВДП буде ухвалено наступного тижня - голова НБУ
15:01 16.03.2023 |
Рішення з питання можливості виведення нерезидентами коштів із ОВДП буде ухвалено наступного тижня, повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
"Це питання (про можливість виведення нерезидентами коштів із ОВДП за кордон - ІФ-У) предметно обговорювалося з МВФ і Мінфіном за участю НБУ. У нас на сьогодні є розуміння подальших кроків. Відповідні рішення плануємо ухвалити наступного тижня", - сказав він під час пресбрифінгу в четвер.
Як повідомлялося, НБУ у 2022 році заявляв про плани зняти заборону на виведення нерезидентами коштів із ОВДП 1 квітня 2023 року.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25%
|«Валіза без ручки». Навіщо Банкова вирішила перезапустити БЕБ
|Верховний суд Великої Британії відмовив Росії в ухваленні рішення в порядку спрощеного провадження у справі про євробонди Януковича
|«Я помилявся». Гетманцев визнав свої промахи під час створення БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рішення з питання репатріації нерезидентами коштів із ОВДП буде ухвалено наступного тижня - голова НБУ
|Національний банк зберіг облікову ставку на рівні 25%
|Євро та швейцарський франк відновлюються на тлі покращення настроїв на ринку, трейдери чекають на засідання ЄЦБ
|Європейські акції зростають; Credit Suisse росте на лінії підтримки SNB
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.03.23
|Біржі Nasdaq та NYSE оголосили про делістинг компаній з російським бізнесом
|Credit Suisse отримує рятувальний круг на 54 мільярди доларів, оскільки влада поспішає запобігти глобальній банківській кризі
Бізнес
|Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року
|Бельгія заборонила TikTok на урядових телефонах
|Більше, ніж музичний застосунок. Spotify отримує оновлену стрічку, яка схожа на TikTok, Instagram та YouTube одночасно
|YouTube дозволив авторам «помірно лаятись» — без загрози для монетизації контенту
|Google VPN став доступний платним користувача Google One у 22 країнах
|«Офіси перетворюються на міста-примари». Сундар Пічаї став на захист нової політики Google щодо спільного використання робочих столів в офісах
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»