Європейські акції зростають; Credit Suisse росте на лінії підтримки SNB

Європейські фондові ринки у четвер торгувалися з підвищенням, чому сприяло сильне зростання Credit Suisse після того, як кредитор зміцнив свою позицію щодо ліквідності напередодні засідання Європейського центрального банку щодо встановлення політики.

О 05:15 за східним часом (09:15 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,4%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,5%.

Акції Credit Suisse підскочили більш ніж на 20% на початку четверга, піднявши весь банківський сектор після того, як швейцарський кредитор отримав лінію підтримки у розмірі 50 мільярдів швейцарських франків (1 долар США = 0,9297 швейцарських франків) від Національного банку Швейцарії, оголосивши про «рішучі дії щодо випереджального зміцнення своєї ліквідності».

Акції банку впали до рекордно низького рівня в середу, оскільки його головний інвестор, Національний банк Саудівської Аравії, заявив, що не може надати більше коштів кредитору, який боровся з величезним відпливом клієнтів після низки скандалів останніми роками.

У заяві, зробленій напередодні, ШНБ та регулюючий орган Finma заявили, що Credit Suisse відповідає всім необхідним стандартам щодо капіталу та ліквідності, які застосовуються до системно значущих банків.

У центрі уваги тепер перебуває Європейський центральний банк, який проведе своє останнє засідання щодо встановлення політики пізніше під час сесії.

ЄЦБ раніше сигналізував про ймовірність чергового підвищення процентної ставки на 50 базисних пунктів, оскільки базова інфляція в єврозоні залишається високою, але нещодавні банківські потрясіння, пов'язані з крахом трьох банків США, насамперед Silicon Valley Bank, можуть спонукати політиків зробити вибір на користь обережнішої позиції.

Зараз ринок розглядає підвищення на 25 базисних пунктів як найімовірніший результат, що різко відрізняється від майже впевненого підвищення на 50 базисних пунктів на початку тижня.

Президента ЄЦБ Крістін Лагард, напевно, запитають на прийдешній прес-конференції, як центральний банк може збалансувати зусилля щодо забезпечення цінової стабільності при збереженні фінансової стабільності.

У корпоративних новинах, окрім банківського сектора, акції Deliveroo впали на 3% після того, як служба доставки їжі повідомила про нижчий, ніж очікувалося, річний дохід і попередила про невизначене торгове середовище в 2023 році.

Акції Holcim зросли на 1,2% після того, як швейцарська компанія з виробництва будівельних матеріалів повідомила про придбання HM Factory, польського постачальника бетону, суму угоди не розголошують.