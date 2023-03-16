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Річард Грант
Біржі Nasdaq та NYSE оголосили про делістинг компаній з російським бізнесом
09:29 16.03.2023 |
Біржа Nasdaq 15 березня оголосила про делістинг низки компаній, основний бізнес яких зосереджений у Росії.
Як йдеться в повідомленнях американського торгового майданчика, він повідомив Yandex NV, Ozon Holdings Plc, Qiwi Plc і HeadHunter Group Plc про те, що їхні акції будуть виключені з лістингу з 24 березня, якщо компанії не оскаржать це рішення.
"Яндекс" вже заявив, що найближчим часом подасть до Nasdaq апеляцію. Таку нагоду розглядає і Ozon, повідомила компанія. Апеляція має бути подана протягом семи календарних днів з моменту отримання повідомлення від біржі, а слухання проводяться у 45-денний термін після оскарження, пояснює компанія.
Qiwi підтвердила отримання повідомлення від біржі та заявила, що вивчає цей документ.
Nasdaq призупинила торги акціями перерахованих емітентів одночасно, 28 лютого 2022 року, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З того часу вони не поновлювалися.
Одночасно інша нью-йоркська біржа, NYSE, оголосила про початок процедури делістингу депозитарних розписок Cian Plc (сервіс "Ціан").
Усі ці компанії мають лістинг на "Московській біржі". Російський майданчик заявив, що продовжить торги цінними паперами Yandex N.V., HeadHunter Group, Ozon Holdings, QIWI Plc та Cian Plc у звичайному режимі. "Відповідно до регулювання Банку Росії, емітенти іноземних цінних паперів, що мають лістинг на "Московській біржі", збережуть поточний рівень лістингу за умови продовження розкриття ними інформації", - сказано в повідомленні.
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