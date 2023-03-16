Євро та швейцарський франк відновлюються на тлі покращення настроїв на ринку, трейдери чекають на засідання ЄЦБ

Євро та швейцарський франк відновили втрачені позиції у четвер, оскільки ринки позитивно відреагували на підтримку Credit Suisse центральним банком Швейцарії напередодні складного засідання ЄЦБ, яке встановлює відсоткові ставки.

Євро виріс на 0,4% до 1,06225 долара, втративши 1,4% днем раніше, його найбільше відсоткове падіння за шість місяців, оскільки центр побоювань з приводу банківського сектора поширився через Атлантику від збанкутілого американського Silicon Valley Bank до набагато більшого банку Credit Suisse.

Певний спокій на ринках було відновлено після того, як швейцарський кредитор заявив у четвер, що займе до 54 мільярдів доларів у Швейцарського національного банку, щоб підтримати ліквідність та довіру інвесторів після того, як його акції в середу впали на 30%.

Це допомогло швейцарському франку зміцнитися, і долар упав на 0,92% по відношенню до франка, до 0,9248, скасувавши частку свого зростання на 2,15% у середу - найбільший денний приріст з 2015 року.

Пол Джексон, глобальний керівник дослідження розподілу активів в Invesco, сказав, що природа банківської системи, така як її взаємопов'язаність, означала, що будь-які проблеми в цьому секторі викликали в інвесторів особливе занепокоєння.

"Це схоже на нічну прогулянку лісом, і якщо ви нервуєте і чуєте звук, який може бути звуком білки або ведмедя, ви реагуєте так, ніби це ведмідь".

Але новина про підтримку Credit Suisse Національним банком Швейцарії дещо заспокоїла настрій.

"Тепер Credit Suisse має вплив Швейцарського національного банку, що прикриває його спину", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Отже, зрештою, я думаю, що це добре для настроїв ринку».

ЄЦБ У ФОКУСІ

Те, що мало стати головною подією дня перед заворушеннями в банківському секторі, Європейський центральний банк (ЄЦБ) зустрічається, щоб встановити відсоткові ставки пізніше в четвер, і рішення має бути ухвалене о 14:15 CET (13:15 за Грінвічем).

На попередньому засіданні у лютому центральний банк майже зобов'язався підвищити курс на 50 базисних пунктів, але нещодавні ринкові потрясіння поставили такі очікування під сумнів.

«Якщо недавні дані щодо інфляції явно підкріплюють обіцянку ЄЦБ підвищити ставки на 50 базисних пунктів у березні, то потрясіння, що продовжуються, у фінансовому секторі викликають сумніви в тому, чи будуть політики взагалі підвищувати ставки», - сказав Франческо Песоле, FX-стратег з ING.

Ціни на ринках деривативів нині вказують приблизно на 50% ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів, що більше ніж на початку тижня.

Песоле сказав, що також неясно, як євро відреагує на рішення ЄЦБ.

«Якщо підвищення ЄЦБ на 50 базисних пунктів відбудеться в умовах, коли ринки зменшують побоювання з приводу банківського сектора завдяки підтримці ШНБ, це може фактично бути сприйнято Франкфуртом як сигнал впевненості в стані банківської системи єврозони, і може зрештою підняти євро».

"Якщо ЄЦБ форсує підвищення в умовах все ще нестабільного середовища для європейського банківського сектора, вплив на EUR/USD може бути фактично негативним, оскільки інвестори вбачають у цьому ще один серйозний ризик для фінансової стабільності в регіоні".

Японська єна, як прихісток, залишалася у фаворі, навіть коли ринки трохи заспокоїлися.

Наразі долар знизився на 0,5% до єни до 132,77, що на 3,7% менше відтоді, як 8 березня американська валюта досягла майже тримісячного максимуму, перш ніж ринки увійшли до штопору.

Фунт стерлінгів зріс на 0,3% до 1,20890 долара, а індекс долара, який відстежує одиницю до шести основних аналогів, знизився на 0,34% до 104,29.