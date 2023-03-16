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В ЄС ухвалили правила регулювання смартконтрактів
22:59 15.03.2023 |
Члени Європейського парламенту ухвалили текст законопроєкту Data Act, який, між іншим, містить правила регулювання смартконтрактів. 500 посадовців проголосували за, а 23 - проти. Про це повідомляє The Block.
Як зазначає видання, вимоги, які стосуються смартконтрактів, зосереджені не на криптоіндустрії, натомість фокусуються на підключених пристроях та Інтернеті речей.
Однак деякі представники криптоіндустрії побоюються, що зазначені правила регулювання смартконтрактів вплинуть на програмне забезпечення сектору DeFi, пишуть ЗМІ.
«[Законопроєкт] спрямований на оптимізацію існуючих бізнес-моделей та процесів, прискорення розвитку нових та таким чином створення нові робочі місця», - зазначила авторка тексту законопроєкту Пілар дель Кастійо Вера.
Водночас в Європейській комісії впевнені, що нові правила створять «більш-менш гармонійні» стандарти для смартконтрактів. Положення щодо їхнього регулювання викладені у статі 30.
За словами юристки блокчейн-компанії ConsenSys Наталі Лінарт, ці правила спрямовані на смартконтракти, які полегшують передачу даних у межах Інтернету речей, і аж ніяк не впливають на ті, які використовуються для DeFi.
«Сподіваюсь, стандарти регулювання не поширюватимуться надалі на пов'язані з криптовалютами смартконтракти. Встановлення вимог до розробки блокчейну обмежить інновації», - наголосила Лінарт.
Варто зазначити, що ухвалений пакет правил був суттєво відредагований на початку лютого. Адже спочатку автори законопроєкту Data Act висували більш жорсткі вимоги до смартконтрактів.
Нагадаємо, що Європейський парламент розгляне регламент регулювання криптовалют на території ЄС, відомий як MiCA, у квітні 2023 року.
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