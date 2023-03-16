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Європол конфіскував 1909 BTC у біткоїн-міксера ChipMixer
22:52 15.03.2023 |
Правоохоронці Німеччини та США разом із співробітниками Європолу вилучили 1909,4 BTC (на момент написання ~€45 млн) у представників сервісу мікшування ChipMixer.
Крім того, поліція відключила інфраструктуру платформи, конфіскувала чотири сервери та вилучила 7 ТБ даних.
Згідно з пресрелізом, криптоміксер пов'язують з відмиванням 152 000 BTC (~€2,73 млрд за курсом на момент публікації), які надійшли з даркнет-маркетплейсів, а також внаслідок незаконної діяльності як, наприклад, торгівля наркотиками або зброєю чи шахрайства з банківськими картками.
«Інформацію [стосовно діяльності ChipMixer] ми отримали після закриття даркнет-ринку Hydra. Ми виявили транзакції на мільйони євро», - зазначається у звіті.
В розслідуванні брали участь правоохоронці Бельгії, Польщі та Швейцарії.
Раніше представники Європолу взяли під варту представників топменеджменту криптовалютної платформи Bitzlato. За їхніми даними, обмінник конвертував пов'язані зі злочинною діяльністю активи на суму приблизно €1 млрд.
З Bitzlato співпрацювали біткоїн-біржі, P2P-платформи та інші контрагенти. Кому з них загрожують розслідування з боку правоохоронців - читайте у нашому ексклюзиві:
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