Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європол конфіскував 1909 BTC у біткоїн-міксера ChipMixer

 

Правоохоронці Німеччини та США разом із співробітниками Європолу вилучили 1909,4 BTC (на момент написання ~€45 млн) у представників сервісу мікшування ChipMixer.

Крім того, поліція відключила інфраструктуру платформи, конфіскувала чотири сервери та вилучила 7 ТБ даних.

Згідно з пресрелізом, криптоміксер пов'язують з відмиванням 152 000 BTC (~€2,73 млрд за курсом на момент публікації), які надійшли з даркнет-маркетплейсів, а також внаслідок незаконної діяльності як, наприклад, торгівля наркотиками або зброєю чи шахрайства з банківськими картками.

«Інформацію [стосовно діяльності ChipMixer] ми отримали після закриття даркнет-ринку Hydra. Ми виявили транзакції на мільйони євро», - зазначається у звіті.

В розслідуванні брали участь правоохоронці Бельгії, Польщі та Швейцарії.

Раніше представники Європолу взяли під варту представників топменеджменту криптовалютної платформи Bitzlato. За їхніми даними, обмінник конвертував пов'язані зі злочинною діяльністю активи на суму приблизно €1 млрд.

З Bitzlato співпрацювали біткоїн-біржі, P2P-платформи та інші контрагенти. Кому з них загрожують розслідування з боку правоохоронців - читайте у нашому ексклюзиві:


Європол конфіскував 1909 BTC у біткоїн-міксера ChipMixer

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2728
  0,1682
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0978  0,05 0,13 38,8459  0,05 0,13
EUR 40,2856  0,11 0,29 41,2656  0,14 0,34

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес