Європейські фондові індекси знижуються, оскільки відновлення банківських акцій слабшає

Європейські фондові ринки в середу впали, оскільки банки зменшили ранкове зростання, оскільки інвестори стежать за розвитком подій у фінансовому секторі США та роблять ставки на подальшу грошово-кредитну політику Федеральної резервної системи.

До 04:40 за східним часом (08:40 за Грінвічем) загальноєвропейський індекс Stoxx 600 знизився на 0,55%, FTSE 100 у Великій Британії - на 0,54%, французький CAC 40 - на 0,71%, а індекс DAX - Німеччини - на 0,54%. 0,37%.

Індекс Euro Stoxx Banks, який був у центрі уваги, оскільки трейдери переймаються можливим глобальним зараженням через крах Silicon Valley Bank минулого тижня, також знизився, піднявшись незабаром після відкриття ринку.

Банки в США очолили відновлення на Волл-Стріт, що частково було пов'язано з даними споживчої інфляції, які загалом відповідали очікуванням за лютий. Дані у поєднанні з тиском на банківський сектор спонукали ставки на те, що ФРС матиме обмежений простір для підвищення процентних ставок.

Ринки роблять ставку на те, що зростання тиску на кредиторів у поєднанні з ознаками зниження загальної інфляції в лютому викличе менш яструбину позицію ФРС в найближчі місяці. Але трейдери ще готуються до підвищення ФРС на 25 базисних пунктів наступного тижня, оскільки стійка базова інфляція показала, що ціновий тиск у країні все ще залишається відносно високим.

Ралі в США продовжилося за рахунок азіатських акцій, зокрема виросли технологічні біржі в Гонконгу та Південній Кореї. Ширші ринки в регіоні також зросли, оскільки побоювання з приводу банківської кризи в США ослабли після того, як уряд втрутився в сектор для захисту вкладників після краху Silicon Valley Bank.

На торгах у Європи, основна увага приділяється ключовому засіданню Європейського центрального банку цього тижня. Політики ЄЦБ раніше сигналізували, що вони збільшать відсоткові ставки ще на 50 базисних пунктів, а це означає, що спостерігачі шукають будь-які підказки щодо майбутніх рішень.

Що стосується корпоративних новин, Inditex, власник Zara, повідомив про зростання річного прибутку на 29%, незважаючи на слабкіший прибуток в останньому кварталі, завдяки «історичному» зростанню продажів як у фізичних магазинах, так і в Інтернеті. Акції у мінусі на початку торгів.

Німецький автовиробник Bayerische Motoren Werke AG трохи виріс після того, як компанія призупинила будь-яке подальше підвищення цін на свої автомобілі в 2023 році і заявила, що постачання автомобілів клієнтам збільшаться в міру ослаблення обмежень у ланцюжку поставок.