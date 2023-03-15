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Стерлінг чекає на бюджет Великобританії, долар знаходить опору, оскільки побоювання SVB заспокоюються

13:26 15.03.2023 |

Фінанси

 

Фунт стерлінгів та євро стабілізувалися напередодні оголошення бюджету британським урядом пізніше у середу та подальшого підвищення процентної ставки Європейським центральним банком у четвер.

Долар також стабілізувався, оскільки побоювання щодо банківської кризи ослабли, і інвестори відмовилися від ставок на зниження ставок у США.

Фунт стерлінгів знизився на 0,11% до 1,2146 долара по відношенню до долара і вагається близько 0,8824 щодо євро перед виступом міністра фінансів Джеремі Ханта у парламенті близько 12:30 за Грінвічем. Очікується, що Хант оголосить, як він намагатиметься підтримати шосту за величиною економіку світу.

«Ми сумніваємося, що щось у бюджеті буде негативним для фунта стерлінгів - після того, як усі рівні оподаткування близькі до норми, - але однаково ми не вважаємо його особливо позитивним для фунта стерлінгів», - сказав Кріс Тернер, голова глобального відділу ринків у ING.

Євро торкнувся неподалік місячного максимуму $1,0760, перш ніж повернутися до колишнього рівня $1,0730 перед засіданням ЄЦБ.

Ринки оцінюють ймовірність підвищення ставок у єврозоні на 50 базисних пунктів із ймовірністю 90%, що більше, ніж очікують трейдери від Федеральної резервної системи США наступного тижня.

Долар зріс на 0,16% до 134,45 єни, навіть незважаючи на те, що переговори про заробітну плату в Японії призвели до найбільшого підвищення заробітної плати за чверть століття, що, ймовірно, чинитиме тиск на налаштування грошово-кредитної політики.

Банківські акції підскочили, а облігації та ф'ючерси на процентні ставки повернули частину величезного прибутку, який вони отримали після краху трьох американських банків протягом кількох днів.

Ці кроки свідчать, що безпосередні побоювання зараження у банківській системі США вщухли після краху Silicon Valley Bank (SVB) минулого тижня.

Ціноутворення ф'ючерсів на відсоткові ставки тепер передбачає 80% ймовірність підвищення ставки в США на 25 базисних пунктів. Тиждень тому ринки оцінили аналогічну ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів, але раніше цього тижня страхи перед кризою змусили трейдерів оцінити як 50% ймовірність утримання.

"Коли весь пил розсіється, я думаю, що зрештою долар буде не таким сильним, і потік даних, ймовірно, повернеться в центр уваги", - сказав стратег Westpac Імре Спейзер.

"Я думаю, що ми отримаємо нижчий пік ФРС, ніж той, який був оцінений тиждень тому, і за інших рівних умов долар США повинен бути трохи слабшим, ніж тиждень тому".

Споживчі ціни в США також значно зросли в лютому, що, як і раніше, змушує політиків стримувати інфляцію.

Однак сильні результати були цього тижня для швейцарського франка, як прихістку, який виріс більш ніж на 3% за п'ять днів, показують підвищений неспокій на ринках.
За матеріалами: investing.com
 

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