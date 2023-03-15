Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Волл-стріт фінішувала в зеленій зоні, оскільки інфляція остигає, нервозність банків слабшає

07:54 15.03.2023 |

Фінанси

 

Американські фондові індекси відновилися у вівторок, оскільки дані щодо інфляції, значною мірою відповідні меті, та послаблення побоювань щодо зараження у банківському секторі охолодили очікування щодо розміру підвищення ставки на засіданні Федеральної резервної системи наступного тижня.

Всі три основні фондові індекси США закрилися різким підвищенням: S&P 500 і Dow додали більше 1%, а технологічний Nasdaq виріс більш ніж на 2% після кількох сесій метушні, пов'язаної з відмовою від ризику, спричиненої наслідками, пов'язаними з крахом Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Фінансові акції відіграли деякі втрати: індекс S&P 500 Banks відновився після самого різкого одноденного розпродажу з червня 2020 року.

Індекс регіональних банківських послуг KBW збільшився на 2,1%.

Побоювання з приводу банківського зараження розвіялися у вівторок, коли президент США Джо Байден та інші світові політики пообіцяли стримати кризу.

"У ринку є можливість перетравити деякі новини за останні пару днів", - сказав Метью Кітор, керуючий партнер Keator Group, фірми з управління активами в Леноксі, штат Массачусетс. "(Інвестори) бачать скоординовані зусилля з різними державними установами, і, оглядаючись назад, вони відчувають, що все трохи стрималося".

Звіт Міністерства праці зі споживчих цін показав, що споживчі ціни знизилися в лютому, переважно відповідно до очікувань ринку, а загальні та основні показники відзначають довгоочікуване річне зниження.

Тим не менш, інфляції доведеться пройти значний шлях, перш ніж вона наблизиться до середнього річного цільового показника центрального банку 2%.

Але ознаки послаблення економіки у поєднанні з побоюваннями щодо регіональних банків збільшили шанси на те, що Федеральна резервна система проведе скромне підвищення ключової процентної ставки на 25 базисних пунктів після завершення свого дводенного засідання з питань політики 22 березня.

Фінансові ринки в даний час оцінили ймовірність того, що центральний банк підвищить цільову ставку за фондами ФРС ще на 25 базисних пунктів після завершення дводенного засідання з грошово-кредитної політики наприкінці цього місяця, з ймовірністю 74,5%, меншість у 25,5% вважають, що ставка взагалі не підвищуватиметься - Згідно з CME's FedWatch tool.

«Частина стабілізації сьогодні полягає в тому, що люди відчувають, що ФРС може відступити від деяких яструбиних очікувань, які відбулися після коментарів голови Пауелла минулого тижня», - додав Кіатор.

"Якщо ФРС не буде обережна, вона може викликати ненавмисні потрясіння в системі", - сказав він.

Шокові хвилі після закриття Silicon Valley Bank і Signature Bank, які спонукали Байдена присягнутися, що він стримає кризу і забезпечить безпеку банківської системи США, продовжували відбиватися на всьому секторі.

Банківський індекс S&P 500 відновив свої позиції, піднявшись на 2,6% після падіння у понеділок, найбільшого одноденного падіння з червня 2020 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 336,26 пунктів, або 1,06%, до 32 155,4 пунктів, S&P 500 додав 64,8 пунктів, або 1,68%, до 3920,56 пунктів, а Nasdaq Composite додав 2 ,31 пункту, або 2,14%, до 11 428,15 пункту.

Усі 11 основних секторів S&P 500 завершили торговий день зростанням, при цьому послуги зв'язку показали максимальний відсоток зростання.

Акції First Republic Bank та Western Alliance Bancorp підскочили на 27,0% та 14,4% відповідно після падіння на попередній сесії.

Meta Platforms Inc оголосила про скорочення 10 000 робочих місць у другому раунді звільнень. Його акції зросли на 7,3%.

Конкуруючі програми Uber Technologies Inc та Lyft Inc зросли на 5,0% та 0,6% відповідно після того, як суд штату Каліфорнія відновив голосування, що дозволяє компаніям розглядати водіїв як незалежних підрядників, а не співробітників.

Акції United Airlines Holdings Inc впали на 5,4% після того, як комерційний перевізник несподівано спрогнозував збитки за поточний квартал.

Акції AMC Entertainment Holdings впали на 15,0% після кількох зупинок торгів після того, як її акціонери проголосували за конвертацію привілейованих акцій у прості акції.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,60 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,83 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 3 нових 52-тижневих максимуми та 15 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 23 нових максимуми та 195 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 13,84 млрд акцій у порівнянні із середнім показником в 11,64 млрд за останні 20 торгових днів.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2728
  0,1682
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0484  0,03 0,07 38,7947  0,02 0,05
EUR 40,1709  0,07 0,18 41,1272  0,03 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес