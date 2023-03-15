Волл-стріт фінішувала в зеленій зоні, оскільки інфляція остигає, нервозність банків слабшає

Американські фондові індекси відновилися у вівторок, оскільки дані щодо інфляції, значною мірою відповідні меті, та послаблення побоювань щодо зараження у банківському секторі охолодили очікування щодо розміру підвищення ставки на засіданні Федеральної резервної системи наступного тижня.

Всі три основні фондові індекси США закрилися різким підвищенням: S&P 500 і Dow додали більше 1%, а технологічний Nasdaq виріс більш ніж на 2% після кількох сесій метушні, пов'язаної з відмовою від ризику, спричиненої наслідками, пов'язаними з крахом Silicon Valley Bank та Signature Bank.

Фінансові акції відіграли деякі втрати: індекс S&P 500 Banks відновився після самого різкого одноденного розпродажу з червня 2020 року.

Індекс регіональних банківських послуг KBW збільшився на 2,1%.

Побоювання з приводу банківського зараження розвіялися у вівторок, коли президент США Джо Байден та інші світові політики пообіцяли стримати кризу.

"У ринку є можливість перетравити деякі новини за останні пару днів", - сказав Метью Кітор, керуючий партнер Keator Group, фірми з управління активами в Леноксі, штат Массачусетс. "(Інвестори) бачать скоординовані зусилля з різними державними установами, і, оглядаючись назад, вони відчувають, що все трохи стрималося".

Звіт Міністерства праці зі споживчих цін показав, що споживчі ціни знизилися в лютому, переважно відповідно до очікувань ринку, а загальні та основні показники відзначають довгоочікуване річне зниження.

Тим не менш, інфляції доведеться пройти значний шлях, перш ніж вона наблизиться до середнього річного цільового показника центрального банку 2%.

Але ознаки послаблення економіки у поєднанні з побоюваннями щодо регіональних банків збільшили шанси на те, що Федеральна резервна система проведе скромне підвищення ключової процентної ставки на 25 базисних пунктів після завершення свого дводенного засідання з питань політики 22 березня.

Фінансові ринки в даний час оцінили ймовірність того, що центральний банк підвищить цільову ставку за фондами ФРС ще на 25 базисних пунктів після завершення дводенного засідання з грошово-кредитної політики наприкінці цього місяця, з ймовірністю 74,5%, меншість у 25,5% вважають, що ставка взагалі не підвищуватиметься - Згідно з CME's FedWatch tool.

«Частина стабілізації сьогодні полягає в тому, що люди відчувають, що ФРС може відступити від деяких яструбиних очікувань, які відбулися після коментарів голови Пауелла минулого тижня», - додав Кіатор.

"Якщо ФРС не буде обережна, вона може викликати ненавмисні потрясіння в системі", - сказав він.

Шокові хвилі після закриття Silicon Valley Bank і Signature Bank, які спонукали Байдена присягнутися, що він стримає кризу і забезпечить безпеку банківської системи США, продовжували відбиватися на всьому секторі.

Банківський індекс S&P 500 відновив свої позиції, піднявшись на 2,6% після падіння у понеділок, найбільшого одноденного падіння з червня 2020 року.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 336,26 пунктів, або 1,06%, до 32 155,4 пунктів, S&P 500 додав 64,8 пунктів, або 1,68%, до 3920,56 пунктів, а Nasdaq Composite додав 2 ,31 пункту, або 2,14%, до 11 428,15 пункту.

Усі 11 основних секторів S&P 500 завершили торговий день зростанням, при цьому послуги зв'язку показали максимальний відсоток зростання.

Акції First Republic Bank та Western Alliance Bancorp підскочили на 27,0% та 14,4% відповідно після падіння на попередній сесії.

Meta Platforms Inc оголосила про скорочення 10 000 робочих місць у другому раунді звільнень. Його акції зросли на 7,3%.

Конкуруючі програми Uber Technologies Inc та Lyft Inc зросли на 5,0% та 0,6% відповідно після того, як суд штату Каліфорнія відновив голосування, що дозволяє компаніям розглядати водіїв як незалежних підрядників, а не співробітників.

Акції United Airlines Holdings Inc впали на 5,4% після того, як комерційний перевізник несподівано спрогнозував збитки за поточний квартал.

Акції AMC Entertainment Holdings впали на 15,0% після кількох зупинок торгів після того, як її акціонери проголосували за конвертацію привілейованих акцій у прості акції.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,60 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,83 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 3 нових 52-тижневих максимуми та 15 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 23 нових максимуми та 195 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 13,84 млрд акцій у порівнянні із середнім показником в 11,64 млрд за останні 20 торгових днів.