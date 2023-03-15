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Попит на облігації на аукціонах Мінфіну впав у 6 разів
Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 березня, залучило до державного бюджету 2,73 мільярда гривень.
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 6,53 мільйона гривень під 18,5% річних.
Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 64,41 мільйона гривень під 19% річних.
Водночас переважна більшість залучених коштів - 2,65 мільярда гривень - надійшла від продажу бенчмарк-ОВДП з погашенням у серпні 2025 року під 19,7% річних. Мінфін повністю задовольнив усі 11 поданих заявок.
Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 14 березня 2023 року
|
Номер розміщення
|
47
|
48
|
49
|
Код облігації
|
Дорозміщення
UA4000224380
|
Дорозміщення
UA4000226286
Військові облігації
|
Дорозміщення
UA4000227193
|
Номінальна вартість
|
1 000
|
1 000
|
1 000
|
Кількість виставлених облігацій (шт.)
|
-
|
-
|
10 000 000
|
Дата розміщення
|
14.03.2023
|
14.03.2023
|
14.03.2023
|
Дата оплати за придбані облігації
|
15.03.2023
|
15.03.2023
|
15.03.2023
|
Дати сплати відсотків
|
16.08.2023
14.02.2024
|
28.06.2023
27.12.2023
26.06.2024
|
09.08.2023
07.02.2024
07.08.2024
05.02.2025
06.08.2025
|
Розмір купонного платежу на одну облігацію
|
64,70
|
70,00
|
98,50
|
Номінальний рівень дохідності (%)
|
12,94%
|
14,00%
|
19,70%
|
Термін обігу (дн.)
|
336
|
469
|
875
|
Дата погашення
|
14.02.2024
|
26.06.2024
|
06.08.2025
|
Обсяг поданих заявок
(за номінальною вартістю)
|
106 769 000
|
66 127 000
|
2 606 894 000
|
Обсяг задоволених заявок
(за номінальною вартістю)
|
6 769 000
|
66 127 000
|
2 606 894 000
|
Загальний обсяг випуску
(за номінальною вартістю)
|
10 119 662 000
|
2 648 134 000
|
5 766 894 000
|
Кількість виставлених заявок (шт.)
|
4
|
23
|
11
|
Кількість задоволених заявок (шт.)
|
3
|
23
|
11
|
Максимальний рівень дохідності (%)
|
25,00%
|
19,00%
|
19,70%
|
Мінімальний рівень дохідності (%)
|
18,50%
|
19,00%
|
19,65%
|
Встановлений рівень дохідності (%)
|
18,50%
|
19,00%
|
19,70%
|
Середньозважений рівень дохідності (%)
|
18,50%
|
19,00%
|
19,70%
|
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
|
6 527 346,70
|
64 405 052,92
|
2 654 464 177,62
|
|
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