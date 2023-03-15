Попит на облігації на аукціонах Мінфіну впав у 6 разів

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 березня, залучило до державного бюджету 2,73 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 6,53 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 64,41 мільйона гривень під 19% річних.

Водночас переважна більшість залучених коштів - 2,65 мільярда гривень - надійшла від продажу бенчмарк-ОВДП з погашенням у серпні 2025 року під 19,7% річних. Мінфін повністю задовольнив усі 11 поданих заявок.

Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 14 березня 2023 року