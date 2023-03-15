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Попит на облігації на аукціонах Мінфіну впав у 6 разів

17:24 14.03.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 14 березня, залучило до державного бюджету 2,73 мільярда гривень.

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу річних облігацій у гривні надійшло 6,53 мільйона гривень під 18,5% річних.

Крім того, Мінфін розмістив облігації з терміном обігу 16 місяців на 64,41 мільйона гривень під 19% річних.

Водночас переважна більшість залучених коштів - 2,65 мільярда гривень - надійшла від продажу бенчмарк-ОВДП з погашенням у серпні 2025 року під 19,7% річних. Мінфін повністю задовольнив усі 11 поданих заявок.

Результати проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 14 березня 2023 року

Номер розміщення

47

48

49

Код облігації

Дорозміщення

UA4000224380

Дорозміщення

UA4000226286

 Військові облігації

Дорозміщення

UA4000227193

Номінальна вартість

1 000

1 000

1 000

Кількість виставлених облігацій (шт.)

-

-

10 000 000

Дата розміщення

14.03.2023

14.03.2023

14.03.2023

Дата оплати за придбані облігації

15.03.2023

15.03.2023

15.03.2023

Дати сплати відсотків

16.08.2023

14.02.2024

28.06.2023

27.12.2023

26.06.2024

09.08.2023

07.02.2024

07.08.2024

05.02.2025

06.08.2025

Розмір купонного платежу на одну облігацію

64,70

70,00

98,50

Номінальний рівень дохідності (%)

12,94%

14,00%

19,70%

Термін обігу (дн.)

336

469

875

Дата погашення

14.02.2024

26.06.2024

06.08.2025

Обсяг поданих заявок

(за номінальною вартістю)

106 769 000

66 127 000

2 606 894 000

Обсяг задоволених заявок

(за номінальною вартістю)

6 769 000

66 127 000

2 606 894 000

Загальний обсяг випуску

(за номінальною вартістю)

10 119 662 000

2 648 134 000

5 766 894 000

Кількість виставлених заявок (шт.)

4

23

11

Кількість задоволених заявок (шт.)

3

23

11

Максимальний рівень дохідності (%)

25,00%

19,00%

19,70%

Мінімальний рівень дохідності (%)

18,50%

19,00%

19,65%

Встановлений рівень дохідності (%)

18,50%

19,00%

19,70%

Середньозважений рівень дохідності (%)

18,50%

19,00%

19,70%

Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій

6 527 346,70

64 405 052,92

2 654 464 177,62
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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