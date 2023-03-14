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АНАЛІТИКА

SEC просить збільшити бюджет для нагляду за криптоіндустрією

 

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) просить Конгрес збільшити бюджет відомства з $2,1 млрд до $2,4 млрд на 2024 фіскальний рік. Це випливає з документів.

Згідно зі звітом, кошти регулятору потрібні для того, щоб найняти 5475 нових співробітників, адже «SEC обмежений у своїх ресурсах на тлі суттєвого зростання ринків».

«За останні п'ять років ми спостерігали значне розширення криптовалютної індустрії, де інвестори вкладають важко зароблені кошти у спекулятивний клас активів [...] Ми працюємо над тим, щоб емітенти, посередники та токени відповідали нормативним вимогам. Для цього ми без вагань використаємо усі наші інструменти, зокрема розслідування та примусові дії», - йдеться у документі.

Для посилення нагляду за ринком цифрових активів регулятор планує збільшити штат чотирьох відділів: з примусових заходів, експертизи, торгівлі та ринків та управління інвестиціями. Також з цією метою SEC хоче залучити додаткових експертів до управління генерального радника та деякі робочі групи.

Про те, що перевірка діяльності криптокомпаній - пріоритет для Комісії, повідомив очільник SEC Гері Генслер на початку лютого 2023 року.

У 2022 році регулятор наклав 30 примусових заходів відносно постачальників криптовалютних послуг, згідно зі звітом консалтингової компанії Cornerstone Research. Це на 50% більше, ніж у 2021 році.

За словами журналістки телеканалу Fox Business Елеонор Терретт, Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) також запросила збільшення бюджету з $365 млн до $411 млн на 2024 фіскальний рік.

SEC просить збільшити бюджет для нагляду за криптоіндустрією
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin, США
 

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