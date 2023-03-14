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Акції єропейських банків продовжують знижуватись, оскільки побоювання з приводу краху SVB зберігаються
12:49 14.03.2023 |
Європейські фондові ринки у вівторок були різноспрямованими: банки знижувалися, оскільки інвестори стурбовані банківською кризою в США, що триває, і невизначеним курсом грошово-кредитної політики.
До 05:00 за східним часом (09:00 за Грінвічем) загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,33% після падіння акцій в Азії та США. Індекс FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,15%, а CAC 40 у Франції. зріс на 0,29%, а індекс DAX у Німеччині додав 0,53%.
Індекс Euro Stoxx Banks знизився трохи більш ніж на 0,1%, доповнивши різке зниження у понеділок.
Японський Nikkei 225 передав слабкість до Європи: індекс впав більш ніж на 2%, оскільки ринки стурбовані схильністю японських фінансових фірм до американських облігацій. Інші індекси, пов'язані з банками, зазнали великих втрат: південнокорейський KOSPI впав майже на 2%, а індонезійський зведений індекс Джакартської фондової біржі показав втрати у Південно-Східній Азії, впавши на 1,6%.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite втратили по 0,8% кожен, у той час як гонконгський індекс Hang Seng впав на 1,8%, оскільки оптимізм щодо додаткових заходів уряду щодо стимулювання економіки був значною мірою нівельований активним продажем акцій місцевих банків.
Акції американських банків різко впали в ході нічних торгів, оскільки інвестори почали побоюватися нових ударних хвиль по сектору після краху Silicon Valley Bank минулого тижня. Втрати у банківських акціях тривали, навіть незважаючи на те, що уряд втрутився з екстреною ліквідністю та запевненнями у підтримці.
Розорення банків також викликало зростання ставок на те, що Федеральна резервна система пом'якшить свою яструбину позицію, щоб запобігти подальшим економічним збиткам.
В даний час основна увага приділяється даними щодо інфляції індексу споживчих цін у США, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня, щоб отримати більше інформації про те, як центральний банк потенційно може проводити грошово-кредитну політику. Ціни на ф'ючерси ФРС показують, що ринки відмовилися від ставок на підвищення ФРС на 50 базисних пунктів наступного тижня, більшість трейдерів наразі позиціонують підвищення на 25 базисних пунктів.
Тим часом Європейський центральний банк збирається на засідання у четвер, і очікується, що він підвищить відсоткові ставки ще на 50 базисних пунктів після того, як останні дані показали, що базова інфляція в єврозоні залишається підвищеною.
У корпоративних новинах Credit Suisse Group AG заявила, що виявила «суттєву слабкість» у системі внутрішнього контролю за процесом фінансової звітності, оскільки кредитор, який перебуває в бойовій готовності, оприлюднив свій річний звіт із затримкою. Акції впали на майже 4%.
Акції Volkswagen AG також впали після того, як компанія оголосила про масштабний п'ятирічний інвестиційний план на суму 193 мільярди доларів, який частково спрямований на те, щоб дозволити німецькому автогіганту виготовляти власні акумулятори.
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