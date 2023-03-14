Фінансові новини
- |
- 14.03.23
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Meta оголосила про згортання підтримки NFT в Instagram та Facebook
Компанія Meta Platforms припиняє підтримку цифрових предметів колекціонування або невзаємозамінних токенів (NFT) на своїх платформах менш ніж через рік після їх запуску, оскільки на ринку криптовалют продовжується криза.
Про це пише Reuters.
"Наразі ми згортаємо цифрові предмети колекціонування (NFT), щоб зосередитися на інших способах підтримки творців, людей і бізнесу", - написав у понеділок у своєму Twitter глава фінтех-відділу компанії Стефан Касріель.
Компанія розгорнула підтримку для авторів, щоб вони могли ділитися NFT в Instagram і Facebook, минулого року, коли спекулятивний криптоактив вибухнув популярністю.
Але біткоїн та інші токени зазнали удару наприкінці 2022 року після раптового банкрутства найбільшої біржі FTX.
Падіння було посилено крахом трьох американських банків, два з яких були криптовалютними, минулого тижня.
"Ми продовжимо інвестувати в фінтех-інструменти, які знадобляться людям і бізнесу в майбутньому. Ми впорядковуємо платежі за допомогою Meta Pay, спрощуємо оформлення замовлення і виплати, а також інвестуємо в обмін повідомленнями через Meta", - сказав Касріель.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Bihus.info: Міноборони до скандалу з яйцями збиралось купувати картоплю по 27 грн
ТОП-НОВИНИ
|У МЗС запустили відкритий пошук послів України, вакантні посади у 21 країні
|«Мрія», Гостомель та російський десант на Київ. Як директор ЦРУ за рік змусив Банкову його почути
|Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала «Венеційка»
|В ДБР немає справ проти Баканова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Звітність Credit Suisse посилила побоювання банківської кризи
|Долар відновлюється після падіння через крах SVB з надходженням даних про індекс споживчих цін
|Акції єропейських банків продовжують знижуватись, оскільки побоювання з приводу краху SVB зберігаються
|Meta оголосила про згортання підтримки NFT в Instagram та Facebook
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.03.23
|Нацбанк посилив вимоги до еквайрів при здійсненні ними платіжних операцій
Бізнес
|Керівник Microsoft: голосові помічники, у тому числі власна Cortana, «були тупі, як пробка»
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним