Долар відновлюється після падіння через крах SVB з надходженням даних про індекс споживчих цін

Долар виріс на дещо спокійніших торгах у вівторок після падіння в понеділок після краху Silicon Valley Bank (SVB), оскільки інвестори чекають на публікацію сьогоднішніх даних із споживчої інфляції в США.

Дані індексу споживчих цін (CPI) у вівторок можуть викликати подальшу волатильність на світових ринках, з'явившись наступного дня після того, як побоювання потенційної банківської кризи змусили трейдерів швидко знизити очікування щодо підвищення ставок Федеральної резервної системи.

Наразі євро знизився на 0,36% до 1,069 дол., оскільки долар відновився. У понеділок євро досяг місячного максимуму 1,075 долара і зріс на 0,85% за сесію.

Долар зріс на 0,79% до 134,25 єни, частково компенсувавши падіння на 1,4% у понеділок.

"По суті, це дуже, дуже нервовий ринок", - сказав Елвін Тан, голова відділу азіатської валютної стратегії в RBC Capital Markets.

«Ми спостерігали деяке відновлення втрат долара за ніч, але воно було частковим.

"Попереду нас, звичайно, сьогоднішнє значення індексу споживчих цін, що дуже важливо, тому що це, по суті, остання точка даних перед (рішенням ФРС) наступного тижня".

На вихідних влада США вжила екстрених заходів у відповідь на крах SVB, пообіцявши захистити вкладників у спробі зміцнити довіру до банків. Президент США Джо Байден у понеділок пообіцяв вжити заходів для забезпечення безпеки банківської системи.

Проте крах SVB - найбільше банкрутство банку з часів фінансової кризи 2008 року - спричинив падіння акцій банків у Європі та США у понеділок та в Азії у вівторок.

Прибутковість облігацій впала у понеділок, коли інвестори кинулися у безпечні активи та швидко переглянули траєкторію відсоткових ставок.

Ціни на ринках деривативів у вівторок показали, що трейдери бачать 35-відсоткову ймовірність того, що ФРС залишить ставки без змін 22 березня, та 65-відсоткову ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів (б.п.). Ще тиждень тому зростання на 50 б. вважалося найімовірнішим.

За словами аналітиків, швидке падіння прибутковості облігацій призвело до зниження курсу долара у понеділок, незважаючи на його статус безпечного активу.

Проте індекс долара, який вимірює валюту по відношенню до шести валют, зріс у вівторок на 0,3% до 104, частково компенсувавши падіння на 0,94% у понеділок.

Британський фунт знизився на 0,28% до 1,215 долара після зростання на 1,22% у понеділок. Дані у вівторок показали, що зростання заробітної плати у Великій Британії сповільнилося за три місяці до січня.

Очікується, що дані індексу споживчих цін у США покажуть, що інфляція знизилася до 6% у річному обчисленні у лютому з 6,4% у січні. Інвестори уважно стежитимуть за основними показниками, які виключають волатильність цін на продукти харчування та енергоносії та за якими уважно стежить ФРС.

"Сильний індекс споживчих цін може сильно спантеличити ринок, враховуючи, що підвищення ставки з минулого тижня майже перекреслено", - сказав Тан з РБК.

Аналітики Goldman Sachs в неділю заявили, що більше не очікують, що ФРС підвищить ставку на своєму березневому засіданні у світлі нещодавнього стресу, тоді як Nomura прогнозує, що центральний банк знизить відсоткові ставки та пригальмує кількісне посилення.

Долар зріс на 0,17% до 0,914 швейцарських франків у вівторок після падіння на 1,04% по відношенню до валюти-притулку у понеділок.

Австралійський долар знизився на 0,11% до 0,666 долара.