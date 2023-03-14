Акції глобальних банків та короткострокова прибутковість казначейських облігацій США впали в понеділок

Побоювання щодо наслідків краху Silicon Valley Bank зберігаються, незважаючи на дії регулюючих органів.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 90,50 пунктів, або 0,28%, до 31 819,14 пунктів, втратив 5,83 пунктів, або 0,15%, до 3855,76 пунктів, а додав 49,96 пунктів, або 0,45%, до 11188,84 пункту.

Світовий фондовий індекс MSCI, що відстежує акції 49 країн, втратив 0,39%.

Європейські акції продемонстрували різке одноденне падіння цього року: загальноєвропейський індекс STOXX 600 закрився на 2,3%.

Європейський банківський індекс упав майже на 6% після падіння на 3,8% у п'ятницю. Лондонський лістинг HSBC впав після того, як він заявив, що придбає британську дочірню компанію постраждалого банку Кремнієвої долини за символічну суму 1 фунт (1,21 долара США).

Акції регіональних банків США впали на чолі з втратами First Republic Bank, оскільки новини про нове фінансування не змогли заспокоїти побоювання з приводу банківського зараження.

Швейцарський фінансовий регулятор FINMA у понеділок заявив, що прагне виявити будь-які потенційні ризики зараження для банків та страхових компаній країни.

На вихідних ФРС та Казначейство США оголосили про заходи щодо стабілізації банківської системи та заявили, що вкладники SVB отримають доступ до своїх депозитів у понеділок.

ФРС також заявила, що надасть додаткове фінансування в рамках нової «Програми банківського термінового фінансування», яка пропонуватиме кредити на строк до одного року депозитним установам, забезпеченим казначейськими облігаціями та іншими активами, якими володіють ці установи.

"Ми спостерігаємо класичний політ у безпечне місце", - сказав Том Кеддік, керуючий директор Nedgroup Investments. «Високі відсоткові ставки та уповільнення економіки завжди будуть кусатися».

Влада США також взяла під контроль нью-йоркський Signature Bank, що стало другим банкрутством банку за кілька днів.

Аналітики вважають вкрай важливим, щоб ФРС брала забезпечення за номіналом, а не за ринковою ціною, що дозволяло банкам позичати кошти без необхідності продавати активи зі збитками.

ГОЛОВНИЙ БІЛЬ ДЛЯ ФРС

Трейдери більше не очікують підвищення ставки Федеральною резервною системою на 50 базисних пунктів наступного тижня, і поточний прогноз передбачає підвищення на 25 базисних пунктів, а деякі навіть не очікують ніякого підвищення.

"Багато з цих членів ФРС - голуби в душі, і я чекаю значного інфляційного тиску в майбутніх даних, які ускладнять картину для ФРС", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик у компанії даних та аналітики. ОАНДА.

Мойя вказав на дані індексу споживчих цін за лютий, які мають бути опубліковані у вівторок, та дані індексу цін на продукцію, які мають бути опубліковані у середу.

Goldman Sachs повідомив, що його аналітики більше не очікують, що ФРС підвищить ставку на наступному засіданні 22 березня. Інші зберігали обережність.

Волатильність на ринках має стати більш ясною після того, як центральні банки, у тому числі ЄЦБ, ФРС та Банк Англії, оголосять про свої наступні кроки, сказав Джеймс Россітер, голова відділу глобальної макростратегії TD Securities у Лондоні.

"Інші незачеплені банки можуть зайняти несприятливий підхід до кредитування, що може посилити фінансові умови і виконати за них частину роботи ФРС", - сказав він, додавши, що центральні банки перед прийняттям рішень за ставками переходять у період затишшя, не в змозі управляти ринками. . на їхньому наступному кроці.

Прибутковість короткострокових казначейських облігацій США впала, підштовхнувши їх ціни нагору. Прибутковість дворічних облігацій впала нижче 4% вперше з жовтня минулого року і була на шляху до найбільшого одноденного падіння з жовтня 1987 після краху фондового ринку в «чорний понеділок».