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Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на майже 92 мільярди
13:38 13.03.2023 |
За минулий тиждень у межах держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 511 пільгових кредитів на загальну суму 1,92 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Загалом із моменту старту програми суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків 57 943 кредити на загальну суму 181,59 млрд грн, з яких 38 147 - від банків державного сектору економіки на загальну суму 76,49 млрд грн.
За період дії воєнного стану в Україні у межах держпрограми укладено 23 121 кредитний договір на загальну суму 91,96 млрд грн.
Із них 870 млн грн - на інвестиційні цілі; 6,98 млрд грн - як антикризові кредити; 4,37 млрд грн - як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 26,55 млрд грн - кредити для сільськогосподарських товаровиробників та ще 53,17 млрд грн - на антивоєнні цілі.
Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.
На сьогодні за Державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 45 банками.
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