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Європейські акції знижуються; Страх зараження сильно вдарив у банківський сектор
12:28 13.03.2023 |
Європейські фондові ринки впали в понеділок через втрати в банківському секторі на побоювання потенційного зараження від краху американського кредитора SVB Financial Group.
О 04:15 за східним часом (09:15 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 2,2% нижче, CAC 40 у Франції - на 1,9%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 1,7%.
Влада США у вихідні поспішила оголосити, що захистить усіх вкладників Silicon Valley Bank після банкрутства минулого тижня, а також SignatureBank, який також звалився у вихідні.
Федеральна резервна система також спростила для банків запозичення коштів у надзвичайних ситуаціях, намагаючись запобігти ширшим наслідкам цих крахів як для технологічної, так і для фінансової галузей.
Це допомогло ф'ючерсам на акції США зрости в понеділок, але тон у Європі менш оптимістичний на тлі побоювань, що банкрутство другого за величиною кредитора в історії США може мати серйозні наслідки в усьому світі.
Акції деяких найбільших кредиторів регіону різко впали: акції Commerzbank впали на 7,8%, Banco Santander - на 4,6%, а UniCredit - на 4,4%.
HSBC, найбільший банк регіону за активами, погодився придбати британську дочірню компанію SVB лише за 1 фунт стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2077 долара США), рятуючи ключового кредитора технологічних стартапів у Великій Британії. Його акції впали на 3,2%.
Цей шок для фінансової системи породив чутки, що Федеральна резервна система призупинить цикл підвищення процентної ставки, коли збереться наприкінці цього місяця.
Проте очікується, що Європейський центральний банк, який засідає у четвер, підвищить відсоткові ставки ще на 50 базисних пунктів після того, як останні дані показали, що базова інфляція в єврозоні залишається підвищеною.
З інших корпоративних новин слід зазначити, що Novartis офіційно запустила нову програму зворотного викупу акцій, при цьому швейцарський фармацевтичний гігант має намір витратити до 10 млрд. швейцарських франків (10,90 млрд. доларів) на викуп своїх акцій протягом наступних трьох років.
Німецька група розробників програмного забезпечення SAP погодилася продати свою частку в аналітичній компанії Qualtrics за 7,7 млрд. доларів.
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