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АНАЛІТИКА

Грошова маса в Україні в лютому зросла на 25 мільярдів, – Нацбанк

11:48 13.03.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Грошова маса (агрегат M3) в Україні після майже відсутності змін у січні, у лютому цього року зросла на 1%, або на 25,2 млрд грн - до 2,52 трлн грн.

Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

Зростання депозитів у другому місяці цього року прискорилося до 2,2% з 1,1% у січні минулого року і було забезпечене переважно гривневими депозитами, які після зниження у січні на 0,8% збільшились у лютому на 2,8% %, або 33,8 млрд грн - до 1,23 трлн грн.

Водночас валютні депозити після стрибка в січні на 4,7%, що могло бути пов'язане зі зростанням курсу інших валют до долара, у лютому додали лише 1%, або 6,7 млрд грн - до 666,2 млрд грн (у гривневому еквіваленті).

Зростання валютних депозитів триває п'ятий місяць поспіль, що у Нацбанку пов'язують із дозволом купувати безготівкову валюту на тримісячний депозит обсягом до 100 тис. грн на місяць.

Проте грошові кошти в обігу поза банками (M0) після зниження у січні на 3,4% у лютому скоротилися ще на 2,4%, або на 15,3 млрд грн - до 628 млрд грн, що відповідає рівню приблизно початку листопада.

Грошова база (резервні кошти) після зростання у першому місяці цього року на 4,7% у другому додала ще 2,1%, збільшившись на 17,17 млрд грн - до 847 млрд грн.

Така динаміка пов'язана з нарощуванням резервних коштів банків після підвищення Нацбанком нормативів обов'язкового резервування за поточними вкладами: після стрибка відразу на 47,4% у січні, у лютому вони збільшилися ще на 32,5 млрд грн, - до 219 млрд грн.

Водночас готівка у касах банків після зростання у січні на 14,7%, у лютому скоротилася на 11,4%, або на 6,4 млрд грн, - до 49,9 млрд грн.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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