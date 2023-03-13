Фінансові новини
- |
- 13.03.23
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Грошова маса в Україні в лютому зросла на 25 мільярдів, – Нацбанк
Грошова маса (агрегат M3) в Україні після майже відсутності змін у січні, у лютому цього року зросла на 1%, або на 25,2 млрд грн - до 2,52 трлн грн.
Про це свідчать дані Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.
Зростання депозитів у другому місяці цього року прискорилося до 2,2% з 1,1% у січні минулого року і було забезпечене переважно гривневими депозитами, які після зниження у січні на 0,8% збільшились у лютому на 2,8% %, або 33,8 млрд грн - до 1,23 трлн грн.
Водночас валютні депозити після стрибка в січні на 4,7%, що могло бути пов'язане зі зростанням курсу інших валют до долара, у лютому додали лише 1%, або 6,7 млрд грн - до 666,2 млрд грн (у гривневому еквіваленті).
Зростання валютних депозитів триває п'ятий місяць поспіль, що у Нацбанку пов'язують із дозволом купувати безготівкову валюту на тримісячний депозит обсягом до 100 тис. грн на місяць.
Проте грошові кошти в обігу поза банками (M0) після зниження у січні на 3,4% у лютому скоротилися ще на 2,4%, або на 15,3 млрд грн - до 628 млрд грн, що відповідає рівню приблизно початку листопада.
Грошова база (резервні кошти) після зростання у першому місяці цього року на 4,7% у другому додала ще 2,1%, збільшившись на 17,17 млрд грн - до 847 млрд грн.
Така динаміка пов'язана з нарощуванням резервних коштів банків після підвищення Нацбанком нормативів обов'язкового резервування за поточними вкладами: після стрибка відразу на 47,4% у січні, у лютому вони збільшилися ще на 32,5 млрд грн, - до 219 млрд грн.
Водночас готівка у касах банків після зростання у січні на 14,7%, у лютому скоротилася на 11,4%, або на 6,4 млрд грн, - до 49,9 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кінець закону про олігархів? Які претензії до нього підготувала «Венеційка»
|В ДБР немає справ проти Баканова
|Норвегія у співпраці з США передає Україні ще два взводи NASAMS
|Нові ігри НАБУ та САП. Чому Захід не отримає «кийка» проти Банкової
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк запроваджує інформаційну систему «Електронний архів НБУ»
|Байден має намір закликати Конгрес до посилення регулювання банків
|Частка електронних договорів «Зелена картка» у перший місяць запровадження досягла майже 60% усіх укладених договорів
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на майже 92 мільярди
|У Раді пропонують удосконалити процедуру виведення з ринку банків під час війни
|НБУ вперше отримав премію найкращого центробанку року у світі
Бізнес
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3