Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Колекційні годинники за останні роки дорожчали швидше, ніж зростав індекс S&P 500

11:06 13.03.2023 |

Фінанси

 

Середня вартість топових моделей годинників Rolex, Patek Philippe і Audemars Piguet на вторинному ринку з серпня 2018 року до січня поточного року демонструвала підвищення в середньому на 20% на рік.

Це перевершує темпи зростання американського фондового індексу S&P 500, які становили в середньому 8% щорічно, повідомляється у звіті Boston Consulting Group.

Розкішні годинники затребувані як альтернативні інвестиції, йдеться в повідомленні. Покупці готові платити за годинники як найвідоміших світових брендів, так і провідних незалежних виробників, включно з F.P.Journe і De Bethune, розраховуючи на подальше зростання їхньої вартості. І дійсно, годинники класу "люкс" показують хороші результати, особливо в довгостроковій перспективі, порівняно з традиційними категоріями інвестицій, зазначають аналітики.

Продаж дорогих годинників на вторинному ринку досяг $22 млрд у 2021 році порівняно з $18 млрд роком раніше. Обсяг реалізації нових годинників збільшився до $53 млрд із $38 млрд.

За попередніми розрахунками, 2022 року перший показник зріс приблизно на 9% - до $24 млрд, другий - менш ніж на 4%, до $55 млрд.

Середньорічні темпи зростання (CAGR) продажу у період 2019-2026 рр. прогнозуються біля 10% для вторинного ринку, 7% - для нових годинників.

У 2013-2022 рр. темпи зростання цін на люксові годинники також перевищували швидкість подорожчання інших "колекційних" активів, як-от ювелірні прикраси, сумки, вина, предмети мистецтва і меблі, йдеться у звіті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1046
  0,3620
 0,93

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0203  0,01 0,03 38,8128  0,00 0,01
EUR 40,0988  0,24 0,59 41,0947  0,26 0,65

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес