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Колекційні годинники за останні роки дорожчали швидше, ніж зростав індекс S&P 500
11:06 13.03.2023 |
Середня вартість топових моделей годинників Rolex, Patek Philippe і Audemars Piguet на вторинному ринку з серпня 2018 року до січня поточного року демонструвала підвищення в середньому на 20% на рік.
Це перевершує темпи зростання американського фондового індексу S&P 500, які становили в середньому 8% щорічно, повідомляється у звіті Boston Consulting Group.
Розкішні годинники затребувані як альтернативні інвестиції, йдеться в повідомленні. Покупці готові платити за годинники як найвідоміших світових брендів, так і провідних незалежних виробників, включно з F.P.Journe і De Bethune, розраховуючи на подальше зростання їхньої вартості. І дійсно, годинники класу "люкс" показують хороші результати, особливо в довгостроковій перспективі, порівняно з традиційними категоріями інвестицій, зазначають аналітики.
Продаж дорогих годинників на вторинному ринку досяг $22 млрд у 2021 році порівняно з $18 млрд роком раніше. Обсяг реалізації нових годинників збільшився до $53 млрд із $38 млрд.
За попередніми розрахунками, 2022 року перший показник зріс приблизно на 9% - до $24 млрд, другий - менш ніж на 4%, до $55 млрд.
Середньорічні темпи зростання (CAGR) продажу у період 2019-2026 рр. прогнозуються біля 10% для вторинного ринку, 7% - для нових годинників.
У 2013-2022 рр. темпи зростання цін на люксові годинники також перевищували швидкість подорожчання інших "колекційних" активів, як-от ювелірні прикраси, сумки, вина, предмети мистецтва і меблі, йдеться у звіті.
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