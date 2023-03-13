ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.03.23

Найбільша група українських жінок в ІТ-галузі (26%) заробляє від 500 до 1,1 тис. доларів, друга за кількістю респонденток група (16,7%) отримує від 1,1 до 1,6 тис. доларів, трохи менше (15,3%) заробляють від 1,6 до 2,2 тис. доларів, а понад 3300 доларів отримують майже 8%.