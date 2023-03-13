Долар падає, оскільки очікування підвищення ставки ФРС знизилися через крах SVB

Долар впав у понеділок через підвищені очікування, що Федеральна резервна система буде менш агресивною у грошово-кредитній політиці, оскільки влада втрутилася, щоб обмежити наслідки раптового краху Silicon Valley Bank.

Уряд США оголосив про деякі заходи на початку азіатського торгового дня, заявивши, що всі клієнти SVB отримають доступ до своїх депозитів, починаючи з понеділка.

Влада також заявила, що вкладників нью-йоркського Signature Bank, який було закрито в неділю фінансовим регулятором штату Нью-Йорк, буде відновлено без втрат для платника податків.

ФРС оголосила, що надасть додаткове фінансування через нову Програму термінового фінансування банків, яка пропонуватиме кредити строком до одного року депозитним установам, які забезпечені казначейськими облігаціями та іншими активами, якими володіють ці установи.

Ринкові потрясіння через крах SVB змусили інвесторів припустити, що ФРС більше не підвищуватиме відсоткові ставки на надмірні 50 базисних пунктів цього місяця. Тепер увага буде зосереджена на даних щодо інфляції у вівторок, щоб оцінити, наскільки яструбиною може бути ФРС.

Індекс долара, який вимірює американську валюту по відношенню до шести інших, впав на 0,55% майже до місячного мінімуму 103,67 після того, як Goldman Sachs заявив, що більше не очікує підвищення ставки ФРС на засіданні 22 березня. Наразі індекс становить 103,92.

Зараз ринок оцінює майже 33-відсоткову ймовірність того, що ФРС збереже поточну ставку, та 67-відсоткову ймовірність її підвищення на 25 базисних пунктів. Навпаки, ринок оцінював 70-відсоткову можливість підвищення на 50 базисних пунктів до краху SVB.

«Відбулася радикальна зміна очікувань за відсотковими ставками, і в цьому сценарії долар послабшав», - сказав Нільс Крістенсен, головний аналітик Nordea.

«Причиною, через яку ми спостерігаємо таку переоцінку очікувань підвищення ставок, є крах банків. Якщо ми не побачимо жодного поширення, очікування на підвищення ставок повинні швидко відродитися».

Тим часом євро виріс на 0,67% до 1,0704 долара, вагаючисьсь близько місячного максимуму в 1,0737 долара, досягнутого раніше, напередодні засідання Європейського центрального банку з питань політики у четвер.

"Як і раніше очікується, що ЄЦБ підвищить ставку на 50 базисних пунктів", - додав Крістенсен з Nordea.

«Питання у тому, наскільки яструбиним буде ЄЦБ. Ми думаємо, що вони покажуть, що будуть нові підвищення ставок».

Валюти-прихістки, такі як японська єна та швейцарський франк, виграли від наслідків SVB.

Єна зміцнилася на 0,8% до 133,88 за долар США, досягнувши місячного максимуму 133,58 на початку сесії, тоді як долар США впав на 0,6% по відношенню до франка до 0,9155.

Наразі фунт стерлінгів торгується на рівні 1,2105 доларів, що на 0,57% більше за день.

Австралійський долар виріс на 1,16% до 0,6659 долара і був на шляху до найбільшого одноденного відсоткового стрибка з 1 лютого. Новозеландський долар виріс на 1% і торгувався на рівні 0,6195 долара.

Прибутковість дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай змінюється відповідно до очікувань за процентними ставками, знизилася на 23 базисних пункти до 4,3575%, що є найбільшим триденним зниженням з часів Чорного понеділка 1987 року.