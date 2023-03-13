Ціни на золото зростають, через сподівання на те, що центробанк США не прискорить підвищення процентної ставки

Ціни на золото досягли місячного максимуму в понеділок, різко відновившись після недавніх втрат, оскільки ринки зробили ставку на те, що банківська криза, що розвивається в США, підштовхне Федеральну резервну систему до пом'якшення своєї яструбиної риторики найближчими днями.

Долар різко впав по відношенню до кошика валют, тоді як інверсія кривої прибутковості зменшилася після банкрутства Silicon Valley Bank, що призвело до того, що ринки переглянули свої прогнози щодо процентних ставок у США, оскільки регулюючі органи США поспішили відновити довіру до банківського сектору.

Ф'ючерси на фонди ФРС показують, що більшість трейдерів тепер очікують на підвищення ставки ФРС на 25 базисних пунктів цього місяця після початкових очікувань підвищення на 50 базисних пунктів.

Це, у свою чергу, благотворно позначилося на цінах на золото, оскільки найближчими місяцями очікується менш різке підвищення процентних ставок. Спотове золото підскочило на 0,6% до 1878,92 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,9% до 1883,25 долара за унцію до 21:06 за східним часом (02:06 за Гринвічем) .

На вихідних ФРС ввела екстрені заходи, щоб полегшити отримання кредитів банками, які мають труднощі. Білий дім також запевнив вкладників Silicon Valley Bank, що покриє усі вилучення.

«Схоже, що швидкі дії ФРС могли запобігти серйознішій проблемі. Крім того, це робить підвищення ставки на 50 б.п. на березневому засіданні FOMC є малоймовірним», - пишуть аналітики ING у замітці.

Крах банку Силіконової долини підкреслює тріщини, що поглиблюються в економіці США, викликані швидким зростанням відсоткових ставок. ФРС зробила найагресивніший похід за більш ніж 50 років, щоб приборкати нестримну інфляцію.

Але це сильно вплинуло на ринки металів, оскільки зростання прибутковості призвело до збільшення альтернативних витрат за володіння нерентабельними активами. Тим не менш, перспектива менш яструбиної політики ФРС сприяла ширшому зростанню цін на метали.

Дані, що показують уповільнення зростання заробітної плати, також допомогли заспокоїти ринки через яструбину позицію ФРС. В даний час увага зосереджена на даних індексу споживчих цін у вівторок, щоб отримати додаткові сигнали щодо інфляції.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,1% до 966,35 доларів за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 1,2% до 20,750 доларів за унцію. Обидва метали різко зросли у п'ятницю.

Серед промислових металів ціни на мідь також зросли, оскільки оптимізм щодо менш яструбиного рішення ФРС показав, що трейдери здебільшого не звертають уваги на слабкі економічні тенденції у Китаї, найбільшому імпортері.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,2% - до $4,0133 за фунт.