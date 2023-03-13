Індекси Волл-стріт впали більш ніж на 1% у п 'ятницю після того, як інвестори кинулися на вихід після банкрутства Silicon Valley Bank

Каліфорнійські банківські регулятори заявили, що закрили SVB Financial Group для захисту депозитів через найбільше банкрутство банку з часів фінансової кризи. Криза капіталу в SVB вже чинила тиск на акції банків у всьому світі.

SVB намагалася, але не спромоглася зміцнити свій баланс за рахунок продажу акцій, запропонований пізно ввечері в середу. У той же день крипто-кредитор Silvergate Capital заявив, що йому доведеться закритися після величезних збитків унаслідок краху криптовалютної біржі FTX.

"Є побоювання, що у фінансовій системі можуть з'явитися тріщини внаслідок агресивного підвищення ставок Федеральною резервною системою", - сказала Керол Шлейф, головний інвестиційний директор сімейного офісу BMO у Міннеаполісі. «Боюсь, що це ширше, ніж банк однієї галузі та один сегмент економіки».

У той час як багато інвесторів переглядали свої банківські активи у пошуках ознак ризику, Шляйф сказав, що більша частина слабкості акцій регіональних банків пов'язана з «славнозвісною ситуацією: спочатку стріляй, потім став питання».

Регіональний банківський індекс KBW завершив сесію зниженням на 2,4%, а фінансовий індекс S&P 500 втратив 1,8%.

Шлейф та інші інвестори висловили сподівання, що правила, введені в банківську систему США після фінансової кризи 2008 року, запобігають такій катастрофі.

Але все ж таки «люди дуже нервують, тому що не хочуть повторення», - сказала вона.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 345,22 пункту, або 1,07%, до 31 909,64 пунктів, S&P 500 - на 56,73 пунктів, або 1,45%, до 3 861,59 пунктів, а Nasdaq Composite - на 199,47 пунктів, або 1,76%, до 11 138,89 пунктів.

Усі 11 галузевих секторів S&P 500 втратили свої позиції. Нерухомість, що впала на 3,3%, очолила падіння, тоді як споживчі товари понесли помірни втрати, подешевшавши лише на 0,5%.

За тиждень S&P втратив 4,6% у своєму найбільшому тижневому відсотковому зниженні з вересня, але чіплявся за крихітне зростання з початку року на 0,6%. Dow впав на 4,4% за тиждень і знизився більш ніж на 3% з початку року, у той час як Nasdaq знизився на 4,7% цього тижня, але зріс більш ніж на 6% у 2023 році.

Індекс волатильності CBOE, заснований на опціонах, індикатор, що відображає потребу в захисті від падіння фондового ринку, закрився на рівні 3-місячного максимуму, піднявшись на 2,19 пункту до 24,9 після досягнення приблизно п'ятимісячного максимуму під час сесії.

Інвестори очікували, що наприкінці тижня основну увагу буде приділено економічним даним, а не банкам.

Перед відкриттям ринку звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі, що уважно відстежується, показав, що в лютому в економіці США з'явилося більше робочих місць, ніж очікувалося, тоді як середня погодинна заробітна плата зростала на 0,2% повільніше минулого місяця порівняно з 0, 3% у січні, а безробіття зросло до 3,6%.

Дані послабили деякі побоювання, що ФРС може підвищити ставки на 50 базисних пунктів на своєму березневому засіданні після яструбиних заяв голови ФРС Пауелла.

Але інвестори були більше зосереджені на невизначеності навколо банківської системи, сказав Джон Правін, керуючий директор і директор з інформаційних технологій в Paleo Leon в Прінстоні, штат Нью-Джерсі.

"Які б позитивні емоції не виходили зі звіту про ринок праці, вони були відсунуті на задній план негативними емоціями від ситуації з SVB", - сказав Правін.

Банківський підсектор S&P 500 закрився зі зниженням на 0,5% завдяки підтримці JPMorgan Chase, який закрився на 2,5%, і Wells Fargo, який закрився на 0,6%, тоді як решта учасників індексу втратила свої позиції.

Лідерами падіння стали криптовалютний банк Silvergate Signature Bank, акції якого впали на 22,9%, а також регіональний банк First Republic, акції якого впали на 14,8%.

Щодо інших акцій, Gap Inc втратив 6,3% після того, як рітейлер одягу повідомив про більші, ніж очікувалося, збитки в четвертому кварталі і прогноз продажів за весь рік нижче за оцінки Уолл-стріт.

Акції Oracle Corp впали на 3% після того, як компанія-розробник програмного забезпечення не подала оцінки виручки за третій квартал.

Випусків, що падали, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 4,75 до 1; на Nasdaq співвідношення 4,31 до 1 на користь падаючих.

S&P 500 не показав нових 52-тижневих максимумів та 40 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 25 нових максимумів та 493 нових мінімуму.

На біржах США 15,17 млрд акцій перейшли з рук до рук, що набагато перевищує середній показник в 11,13 млрд за останні 20 сесій.