Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $277,9 млн

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) цього тижня незначно знизився - до $277,9 млн з $282,8 млн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку на його сайті, із 6 до 10 березня 2023 року він придбав $2,4 млн, що трохи менше за звичайні обсяги купівлі в період війни, тоді як продав $280,3 млн порівняно з $289,4 млн тижнем раніше.

На готівковому ринку долар за підсумками тижня подешевшав ще на 0,5 грн - до близько 38,5 грн/$1. Востаннє так дешево долар коштував наприкінці липня минулого року - перед девальвацією Нацбанком офіційного курсу на 25%, до 36,57 грн/$1.

Загалом від початку цього року НБУ придбав на ринку $61,3 млн, тоді як продав $6 млрд 28,6 млн.

Як повідомлялося, обсяг інтервенцій Нацбанку в лютому знизився до $2,43 млрд порівняно з $3,08 млрд і $3,16 млрд у січні та грудні, що, однак, більше за показники листопада і жовтня - відповідно $1,57 млрд і $2,03 млрд.

Водночас через зниження валютних надходжень від міжнародних партнерів та одночасне зростання виплат за валютними боргами міжнародні резерви України в лютому знизилися на 3,5%, або $1,064 млрд, - $28,865 млрд, що, однак, вище за рівень початку року в $28,494 млрд.

