Фінансові новини
- |
- 10.03.23
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США запропонували стягувати з майнерів до 30% податку
16:58 10.03.2023 |
Президент США Джо Байден хоче запровадити податок у розмірі 30% на витрати на електроенергію для компаній з видобутку криптовалют. Відповідна пропозиція внесена у документ Мінфіну США, який пояснює бюджетні ініціативи президента на фінансовий 2024 рік.
Згідно з проєктом, оподаткуванню підлягає будь-яка фірма, яка використовує обчислювальні потужності для видобутку цифрових активів. Однак відомство підкреслило, що податок варто вводити після 31 грудня 2023 року, а також робити це поетапно протягом трьох років. Мінфін пропонує встановити податкову ставку у перший рік на рівні 10%, у другий - 20% та у третій - 30%.
Як зазначається у тексті, така ініціатива має «скоротити майнінг, а також його екологічні наслідки та іншу шкоду».
«Видобуток цифрових активів негативно впливає на навколишнє середовище [...] Майнінг також створює невизначеність та ризики для місцевих комунальних служб», - йдеться у документі.
Також майнери мають звітувати про спожиту електроенергію та її вартість, згідно з пропозицією.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українська армія збила 34 із 48 російських крилатих ракет, запущених окупантами по території України вночі, знищила 4 дрони-камікадзе - Залужний
|«Укренерго» застосувало обмеження споживачів. Окупанти вдарили «шахедами», крилатими та гіперзвуковими ракетами
|Польща готова передати Україні власні МіГ-29 – президент
|Посли ЄС погодили додаткові 2 млрд євро для фонду, з якого фінансують зброю для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ опублікував список системно важливих банків на 2023 рік: їх стало 15
|У США запропонували стягувати з майнерів до 30% податку
|У SWIFT відзвітували про результати тестування транскордонних транзакцій з CBDC
|Долар знижується напередодні звіту про зайнятість; єна слабшає після того, як Банк Японії залишив кредитну політику без змін
|Ціна біткоїну впала нижче $20 000. Капіталізація ринку — менше $1 трлн
|Низка портфельних компаній вивели капітал із Silicon Valley Bank на тлі проблем з ліквідністю
|Європейські акції різко знижуються; банківський сектор сильно постраждав
Бізнес
|Українки в IT 2023 — найпопулярніші спеціалізації, зарплати $500-$3300+ та порівняння з іншими країнами
|Xiaomi інвестувала $435 млн у розробку електромобілів і почне масове виробництво до середини 2024 року
|Білий дім підтримав законопроєкт, за допомогою якого можуть заблокувати TikTok у США, - ЗМІ
|Microsoft приносить функцій штучного інтелекту для корпоративних клієнтів
|Realme C55 – перший Android-смартфон із імітацією Dynamic Island
|Microsoft Outlook для Apple Mac став безплатним
|Volkswagen представив оновлений хетчбек ID.3