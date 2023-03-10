У США запропонували стягувати з майнерів до 30% податку

Президент США Джо Байден хоче запровадити податок у розмірі 30% на витрати на електроенергію для компаній з видобутку криптовалют. Відповідна пропозиція внесена у документ Мінфіну США, який пояснює бюджетні ініціативи президента на фінансовий 2024 рік.

Згідно з проєктом, оподаткуванню підлягає будь-яка фірма, яка використовує обчислювальні потужності для видобутку цифрових активів. Однак відомство підкреслило, що податок варто вводити після 31 грудня 2023 року, а також робити це поетапно протягом трьох років. Мінфін пропонує встановити податкову ставку у перший рік на рівні 10%, у другий - 20% та у третій - 30%.

Як зазначається у тексті, така ініціатива має «скоротити майнінг, а також його екологічні наслідки та іншу шкоду».

«Видобуток цифрових активів негативно впливає на навколишнє середовище [...] Майнінг також створює невизначеність та ризики для місцевих комунальних служб», - йдеться у документі.

Також майнери мають звітувати про спожиту електроенергію та її вартість, згідно з пропозицією.



