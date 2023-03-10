Ціна біткоїну впала нижче $20 000. Капіталізація ринку — менше $1 трлн

Вартість першої криптовалюти різко впала до відміток нижче $20 000. За добу ціна біткоїну просіла на понад 8%, свідчать дані CoinGecko.

Ціна Ethereum (ETH), другої за капіталізацією криптовалюти, також впала. За 24 години вона втратила 7,8% своєї вартості. Це відбувається на тлі класифікації Ethereum як цінного паперу прокуратурою Нью-Йорку у судовому позові проти біржі KuCoin.

Майже весь ринок також фіксує падіння. Загальна ринкова капіталізація опустилася нижче $1 трлн - на момент написання вона становить $968 млрд, за CoinGecko.

На тлі цих подій за добу на ринку ф'ючерсів ліквідовано позицій на суму понад $308 млн, за даними Coinglass.