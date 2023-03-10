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АНАЛІТИКА

Низка портфельних компаній вивели капітал із Silicon Valley Bank на тлі проблем з ліквідністю

12:24 10.03.2023 |

Фінанси

 

П'ять венчурних компаній, що є дружніми до криптовалют, порекомендували своїм портфельним фірмам вивести кошти з банку Silicon Valley (SVB). Про це пише The Block.

9 березня акції SVB впали на понад 60%, а його капіталізація знизилася на $10 млрд. Це сталося після того, як банк оголосив про розміщення майже всіх своїх цінних паперів на суму $1,75 млрд. Крім того, венчурна фірма General Atlantic купила частку в компанії на суму $500 млн.

Низка портфельних компаній вивели капітал із Silicon Valley Bank на тлі проблем з ліквідністю

 

Із закликом виведення коштів виступили: Mechanism Capital, Eden Block та Pantera Capital. Ще два інвестори не розкриваються.

SVB є кращим банком для багатьох технологічних стартапів у США. Компанія налічує понад 2600 клієнтів із фінтех-сектору.

Згідно з Bloomberg, головний виконавчий директор банку Грег Бекер порадив усім сторонам «зберігати спокій».

Засновник хедж-фонду Pershing Square Capital Management Білл Екман заявив, що «крах SVB може зруйнувати важливий довгостроковий драйвер економіки, оскільки компанії, що підтримуються венчурним капіталом, покладаються на банк для отримання кредитів та зберігання своїх операційних коштів».

Низка портфельних компаній вивели капітал із Silicon Valley Bank на тлі проблем з ліквідністю

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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