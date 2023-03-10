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Єна падає, у той час як Банк Японії стоїть на місці; долар втрачає обороти перед платіжними відомостями
08:58 10.03.2023 |
Єна ослабла після того, як Банк Японії в п'ятницю залишив без змін налаштування стимулюючих заходів, тоді як зростання кількості заявок на допомогу по безробіттю в США зупинило зростання долара.
Єна впала більш ніж на 0,6% у рефлекторному падінні після того, як Банк Японії залишив політику без змін на останній політичній нараді голови Банку Японії Харухіко Куроди перед його відставкою у квітні. Згодом вона відшкодувала частину цих втрат і наразі знизилася приблизно на 0,4% до 136,66 за долар.
Хоча це рішення було очікувано більшістю спостерігачів за ринком, багато хто вважає, що дні контролю Банком Японії кривої прибутковості облігацій (YCC) добігають кінця, що призвело до деяких цінових змін за малої ймовірності коригування політики на останньому засіданні Куроди.
"Різкий відскок пари долар/єна після ухвалення рішення став відображенням того, що ринки робили ставки в надії на прощальний сюрприз від Куроди, що йде", - кажуть аналітики OCBC.
«Ми, як і раніше, очікуємо, що Банк Японії продовжить нормалізацію політики на якомусь етапі на тлі посилення тиску на ціни та заробітну плату».
Долар США втратив частину свого приросту, досягнутого на початку тижня, хоча й залишився неподалік багатомісячних максимумів по відношенню до деяких своїх основних аналогів.
По відношенню до долара євро наразі зросло на 0,05% до 1,0587 долара після досягнення двомісячного мінімуму в середу.
Фунт стерлінгів впав на 0,01% до 1,1926 долара, тоді як ківі впав на 0,02% до 0,6101 долара.
Дані за четвер показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу з безробітя, збільшилася минулого тижня максимально за п'ять місяців. Це змусило долар призупинити різке ралі, оскільки трейдери відмовилися від деяких ставок на те, що ставки в США зростуть набагато вищими, ніж очікувалося раніше.
Ціноутворення ф'ючерсів тепер передбачає приблизно 52% ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 50 базисних пунктів цього місяця, в порівнянні з 70% до публікації даних. Тим часом очікується, що до липня ставки в США досягнуть піку трохи нижче за 5,5%.
Раніше цього тижня долар США виріс після того, як голова ФРС Джером Пауелл виклав більш яструбиний тон, ніж очікували ринки, у своєму піврічному виступі перед Банківським комітетом Сенату.
По відношенню до кошика валют індекс долара США практично не змінився на рівні 105,26, але зберіг тижневе зростання приблизно на 0,7%.
Тепер основна увага приділяється звіту про зайнятість, що уважно відстежується, в несільськогосподарському секторі, який має бути опублікований пізніше в п'ятницю, наступному важливому моменту даних, який може дати ключ до розуміння наступних кроків ФРС у галузі грошово-кредитної політики.
Згідно з опитуванням економістів, проведеним агентством Reuters, кількість робочих місць у несільськогосподарському секторі, ймовірно, збільшилася на 205 000 робочих місць у лютому після зростання на 517 000 у січні.
"Звіт про заробітну плату дивував нас високими показниками, я думаю, вже близько 10 місяців поспіль, так що це ознака реальної сили економіки США", - сказав Джаррод Керр, головний економіст Kiwibank.
«Це трохи розчаровує ФРС. Вони, очевидно, посилили заходи, сподіваючись, що це дасть ефект. Але останні місяці ми спостерігаємо відновлення багатьох показників активності".
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