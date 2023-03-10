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Ціни на золото знизилися напередодні даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США
08:18 10.03.2023 |
Ціни на золото трималися в невеликому діапазоні в п'ятницю, оскільки ринки пригальмували напередодні даних про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, які, ймовірно, вплинуть на грошово-кредитну політику, при цьому жовтий метал також зазнав тижневих втрат, оскільки ринки оцінюють рівень зростання відсоткових ставок.
Тим не менш, золото відчуло деяке полегшення після даних у четвер, які показали, що кількість звернень за допомогою з безробіття в США зросла більше, ніж очікувалося минулого тижня. Долар упав з недавніх максимумів, прибутковість казначейських облігацій також знизилася.
Ці дані підняли ставки на те, що дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані пізніше цього ж дня, продемонструють деякі ознаки охолодження у лютому, після того, як 10 місяців поспіль перевищували оцінки. Аналітики очікують на різке падіння числа робочих місць порівняно з попереднім місяцем.
Охолодження ринку праці дає Федеральній резервній системі менше можливостей підвищення процентних ставок, що позитивно для ринків металів. Але інші звіти показали цього тижня, що приватні платіжні відомості залишалися стійкими протягом місяця до середини лютого.
Спот-золото залишається на рівні 1830,06 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1835,25 долара за унцію до 20:15 за східним часом (1:15 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли приблизно на 0,9% у четвер.
Але золото, як і раніше, знижувалося приблизно на 2% за тиждень після того, як голова ФРС Джером Пауелл попередив, що відсоткові ставки в США, ймовірно, зростуть вище за ринкові очікування, враховуючи нещодавнє зростання інфляції та ринку праці.
Долар виріс на його коментарях, тоді як прибутковість деяких короткострокових казначейських облігацій досягла найвищого рівня з часів фінансової кризи 2008 року.
Пауелл зазначив, що майбутні підвищення ставок багато в чому визначатимуться економічними даними, що надходять. Дані щодо інфляції в США за лютий будуть опубліковані наступного тижня напередодні засідання ФРС з політики 22 березня.
Ринки почали розраховувати на більшу ймовірність підвищення ставок ФРС більш ніж на 50 базисних пунктів цього місяця після вищих, ніж очікувалося, показників інфляції за січень. Сила на ринку праці також підтримала ціновий тиск у США.
Зростання відсоткових ставок несприятливий для ринку металів, оскільки він підтримує прибутковість та збільшує альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.
Інші дорогоцінні метали виросли в п'ятницю, при цьому ф'ючерси на платину та срібло виросли приблизно на 0,1% кожен. Але обидва метали зазнали різких тижневих втрат.
Серед промислових металів ціни на мідь зросли, але також мали знизитися за тиждень, оскільки слабкі економічні дані Китаю посилили побоювання щодо підвищення процентних ставок.
Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 4,0113 долара за фунт і мали втратити 1,4% цього тижня.
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