Три основні фондові індекси Волл-стріт закрилися в четвер зниженням, при цьому акції банків чинили найбільший тиск

Інвестори також побоювалися, що п'ятничний звіт про зайнятість може спровокувати більш агресивне підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою.

Банківський індекс S&P 500 упав на 6,6% після досягнення найнижчого рівня із середини жовтня. Інвестори залишили сектор після того, як кредитор технологічної галузі SVB Financial Group розпочав продаж акцій, щоб зміцнити свій баланс через зниження депозитів стартапів, що борються за фінансування.

Nasadaq впав більш ніж на 2%, тоді як еталонний індекс S&P 500 та Dow втратили майже 2%.

Інвестори також зазнавали стресу перед п'ятничним звітом про зайнятість у несільськогосподарському секторі США за лютий, очікуючи значного підвищення заробітної плати, що підживлює побоювання з приводу інфляції. Голова ФРС Джером Пауелл цього тижня посилив побоювання з приводу подальшого підвищення відсоткових ставок, спрямованого на боротьбу з тривкою високою інфляцією.

Трейдери робили ставки на те, що шанси на підвищення ставки на 50 базисних пунктів на березневому засіданні ФРС становлять близько 60%, згідно з FedWatch tool CME Group, що значно вище за ймовірність у 31%, яка була до виступів Пауелла у вівторок і середу в Конгресі.

«Завтрашній звіт про зайнятість викликає багато очікувань. У наступні півтора тижні ми отримаємо безліч даних», - сказала Мона Махаджан, старший інвестиційний стратег Edward Jones, Нью-Йорк, також пославшись на звіти з інфляції та роздрібних продажів, що мають бути опубліковані до наступного засідання ФРС, яке завершиться 22 березня.

Раніше у четвер дані Міністерства праці показали, що первинні заявки на допомогу по безробіттю штату зросли на 21 000 до 211 000 з урахуванням сезонних коливань за тиждень, що закінчився 4 березня, порівняно з прогнозами економістів на рівні 195 000 заявок.

У той час як збільшення заявок на допомогу з безробіття минулого тижня може бути «першою ознакою того, що ринок праці може демонструвати ознаки ослаблення», Махаджан хоче побачити «більше даних, щоб встановити тенденцію».

Очікується, що лютневий звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі покаже збільшення кількості робочих місць на 205 000 після різкого зростання 517 000 у січні, що вже змусило ринки готуватися до значного підвищення ставок у США.

Будь-який доказ того, що "гігантська кількість робочих місць минулого місяця не була аномалією", послужить "посиленню побоювань ринку з приводу реакції ФРС на це", сказав Марк Лускіні, головний інвестиційний стратег Janney Montgomery Scott у Філадельфії.

А враховуючи, що зростання заробітної плати в лютому, як очікується, зросте на 4,7% порівняно з 4,4% у січні, «схоже, що воно рухається у небажаному напрямку, навіть якщо ми просто виправдовуємо очікування», - сказав Махаджан , який уважно стежитиме за даними про заробітну плату.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 543,54 пункту, або 1,66%, до 32 254,86 пунктів, S&P 500 - на 73,69 пунктів, або 1,85%, до 3918,32 пунктів, а Nasdaq Composite - на 237,65 пунктів, або 2,05%, до 11 338,36 пунктів.

Найбільший опір S&P 500 чинив фінансовий сектор, за яким йшли інформаційні технології.

Фінансовий індекс завершив день падінням на 4%, що стало найглибшим одноденним відсотковим падінням із червня 2020 року. це перша повна денна торгівля нижче 200-денної ковзної середньої з 5 січня.

Усі 11 основних секторів промисловості S&P завершили сесію зниженням. Комунальні послуги, що знизилися на 0,8%, мали найменші втрати. Споживчі товари були подібними, знизившись на 0,95%, а охорона здоров'я - на 1%.

Оскільки інвестори вже стурбовані тим, що ФРС може надмірно посилити політику і викликати рецесію та погіршити попит на банківські кредити, «є елемент «спочатку продати, а потім поставити питання» щодо ризику зараження», - сказав Лускіні з Janney із SVB Financial для банків. Монтгомері Скотт.

SVB закрився з падінням на 60% до $106,04 після падіння в якийсь момент приблизно на 63% і досягнення найнижчого рівня з серпня 2016 року після того, як кредитор скоротив свій прогноз на 2023 рік і почав продаж акцій, щоб зміцнити свій баланс.

Також вплив на субіндекс зробив Signature Bank, який впав на 12% до $90,76 після того, як його криптобанк Silvergate Capital Corp повідомив про плани добровільної ліквідації. Silvergate закрився з падінням на 42% до 2,84 долара.

З іншого боку акції General Electric Co закрилися зростанням більш ніж на 5% після того, як промисловий конгломерат підтвердив свій прогноз доходів на 2023 рік.

Випуски, що знижуються, перевищували число зростаючих на NYSE у співвідношенні 5,12 до 1; на Nasdaq співвідношення 3,83 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 5 нових 52-тижневих максимумів та 22 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 58 нових максимумів та 289 нових мінімумів.

На біржах США з рук до рук перейшло 11,69 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,95 млрд за останні 20 сесій.