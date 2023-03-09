Binance заборонила росіянам P2P-операції в доларах та євро

Криптовалютна біржа Binance запровадила низку обмежень для користувачів P2P-сервісу відповідно до десятого пакету санкцій ЄС проти Росії. Цю інформацію ForkLog UA підтвердили представники платформи.

За їхніми словами, громадянам РФ, а також будь-яким фізичним особам, які проживають на території країни, незалежно від національності та громадянства, заборонено купівлю та продаж доларів та євро на P2P-платформі Binance.

У свою чергу громадянам ЄС закрито доступ до рублевих операцій.

При спробі провести вищезгадані угоди біржа пропонує змінити валюту «на місцеву».

«Для продовження використання P2P користувачі можуть обирати інші доступні фіатні валюти», - додав представник Binance.





