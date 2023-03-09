Silvergate Bank ліквідують та згорнуть всі операції

Silvergate Capital, яка є материнською компанією Silvergate Bank оголосила про плани «згорнути операції» та добровільно ліквідувати банк.

Згідно з заявою, таке рішення ухвалили «з огляду на останні зміни в галузі та законодавстві». У Silvergate Capital вказали, що план ліквідації передбачає повне погашення усіх депозитів.

Департамент фінансового захисту та інновацій Каліфорнії, який регулює роботу Silvergate, заявив, що стежить за ситуацією і сприятиме ліквідації.

Сенаторка Елізабет Уоррен назвала закриття Silvergate Bank «розчаровуючою, але передбачуваною» подією, припустивши, що банк міг займатися незаконною діяльністю.

Silvergate та криптоіндустрія

Silvergate був відомий як дружній до цифрових активів банк. Як зазначає Financial Times, він був «найбільшим криптовалютним банком у США», залучивши клієнтські депозити на $14 млрд.

Втім, на компанію сильно вплинув крах біржі FTX. Остання разом із пов'язаною з нею Alameda Research мали рахунки в Silvergate, а клієнтам біржі часто рекомендували використовувати саме цей банк під час здійснення депозитів.

У січні Silvergate Capital відзвітувала про чистий збиток банку за IV квартал 2022 року у понад $1 млрд.

У лютому стало відомо, що Міністерство юстиції США розслідує діяльність Silvergate Bank стосовно його угод з FTX та Alameda Research.

Нагадаємо, у березні криптокомпанії почали масово розривати стосунки з Silvergate. Однією з перших про це повідомила Coinbase, згодом - Circle, Paxos, Galaxy Digital та інші. Втрата клієнтів розпочалася на тлі затримки річного звіту банку для Комісії з цінних паперів і бірж США.







