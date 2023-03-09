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Європейські акції знижуються; Credit Suisse падає після затримки річного звіту

12:55 09.03.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки в четвер торгувалися зі зниженням, оскільки інвестори перетравили слабкі дані щодо інфляції в Китаї, нові коментарі глави ФРС Джерома Пауелла, а також нові побоювання щодо стану Credit Suisse.

О 03:45 за східним часом (08:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,4%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,6%.

Дані інфляції в Китаї, опубліковані раніше в ході сесії, вказують на повільне відновлення економіки в країні, яка є другою за величиною економікою у світі та основним експортним ринком для європейських компаній.

Також на настрої у Європі вплинули коментарі голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла на другий день його виступу перед Конгресом у середу.

Пауелл підтвердив своє попереднє повідомлення про те, що відсоткові ставки повинні будуть підвищуватися і, можливо, ширними кроками, щоб приборкати інфляцію, хоча він щосили намагався вказати, що будь-які кроки, включаючи ймовірне підвищення в березні, залежатимуть від даних.

Акції Credit Suisse впали на 3% після того, як у четвер швейцарський кредитор оголосив, що відкладе публікацію свого річного звіту за 2022 рік після того, як у середу він отримав «пізній дзвінок» від регулюючих органів Комісії з цінних паперів та біржам США.

Швейцарський кредитор заявив, що SEC порушила питання щодо технічної оцінки раніше оприлюднених поправок до його консолідованих звітів про рух коштів у 2020 та 2019 роках, а також пов'язаних з ними заходів контролю.

Акції Aviva зросли на 3,7% після того, як британський керуючий активами та страховик оголосив про новий викуп акцій на 300 мільйонів фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,186 долара США) і заявив, що в майбутньому він виплачуватиме вищі дивіденди, оскільки широке підвищення процентних ставок минулого року зміцнило його пенсійний бізнес.

Акції Deutsche Post впали на 1% після того, як німецька логістична компанія повідомила, що очікує повідомити про зниження прибутку в 2023 році, попередивши про проблеми, пов'язані з невизначеною економічною ситуацією.
За матеріалами: investing.com
 

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