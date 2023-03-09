ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.03.23

Довго жити на дачі або у родичів не дуже зручно, винаймати житло - дорого. Проте, на жаль, часто ремонт затягується, і до цього слід бути готовими. Розгляньмо основні причини гальмування робіт та способи, які допоможуть пришвидшити ремонт.