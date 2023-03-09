ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.03.23
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 9 березня 2023 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|01.04.22
|1048797.73
|330105.95
|538138.93
|79894.41
|102.75
|25736.52
|74819.17
|02.05.22
|1094644.51
|380105.95
|540528.79
|73841.31
|0.00
|25770.89
|74397.57
|01.06.22
|1145051.15
|430105.95
|539942.07
|73820.77
|203.28
|28625.73
|72353.36
|01.07.22
|1224911.17
|531105.95
|526633.22
|66847.06
|407.28
|28676.68
|71240.99
|01.08.22
|1254181.58
|556105.95
|532161.00
|64734.54
|542.31
|29572.33
|71065.45
|01.09.22
|1255653.20
|589569.95
|500727.67
|65567.47
|960.26
|29859.57
|68968.28
|01.10.22
|1289625.32
|619569.95
|500676.30
|68416.57
|1017.04
|31765.25
|68180.21
|01.11.22
|1301881.50
|644569.95
|497610.23
|66885.78
|678.74
|31549.57
|60587.24
|01.12.22
|1323803.10
|674569.95
|487144.81
|72199.48
|1020.67
|31316.85
|57551.33
|02.01.23
|1388035.64
|704569.95
|485984.50
|107336.83
|1883.69
|30268.00
|57992.67
|01.02.23
|1418522.76
|701969.95
|505604.66
|111642.99
|2563.27
|32768.43
|63973.46
|09.02.23
|1418839.31
|699469.95
|516532.20
|107896.23
|2577.36
|29628.08
|62735.49
|10.02.23
|1425694.42
|699469.95
|519286.95
|109436.88
|2577.36
|32127.95
|62795.33
|13.02.23
|1425443.57
|699469.95
|518664.30
|109694.30
|2577.36
|32368.97
|62668.68
|14.02.23
|1425469.51
|699469.95
|518947.58
|109667.25
|2577.36
|32505.29
|62305.08
|15.02.23
|1425661.23
|699469.95
|519124.48
|109721.74
|2577.36
|32551.38
|62216.33
|16.02.23
|1420587.44
|699469.95
|519795.02
|107893.14
|2739.53
|31557.05
|59132.76
|17.02.23
|1424481.06
|699469.95
|522906.87
|108344.42
|2739.53
|32081.03
|58939.26
|20.02.23
|1424256.99
|699469.95
|522360.35
|108445.58
|2736.53
|32310.84
|58930.74
|21.02.23
|1424413.56
|699469.95
|522388.51
|108503.18
|2739.53
|32456.66
|58855.74
|22.02.23
|1424379.81
|699469.95
|522131.64
|108579.01
|2739.53
|32598.94
|58860.74
|23.02.23
|1429388.04
|696969.95
|528930.87
|109068.89
|2793.27
|32810.54
|58814.54
|24.02.23
|1430908.95
|696969.95
|530371.31
|109221.30
|2793.27
|33038.54
|58514.58
|27.02.23
|1429616.63
|696969.95
|528843.57
|109282.64
|2793.27
|33208.60
|58518.61
|28.02.23
|1429592.12
|696969.95
|529338.98
|109315.98
|2793.27
|33286.82
|57887.12
|01.03.23
|1429770.18
|696969.95
|529624.25
|109850.19
|2793.27
|33391.21
|57141.32
|02.03.23
|1413310.64
|696969.95
|517749.26
|109754.79
|3110.16
|32320.00
|56406.47
|03.03.23
|1416066.58
|696969.95
|517196.97
|109809.83
|3110.16
|32631.91
|56347.77
|06.03.23
|1416083.46
|696969.95
|516975.54
|109965.06
|3110.16
|32889.01
|56173.73
|07.03.23
|1416173.96
|696969.95
|517311.85
|109756.77
|3110.16
|33138.39
|55886.83
|08.03.23
|1416258.42
|696969.95
|517068.68
|110043.80
|3110.16
|33243.09
|55822.73
|09.03.23
|1430963.08
|696969.95
|531191.76
|110526.04
|3110.16
|33413.91
|55751.26
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