Яструбині свідчення Пауелла підтримують зростання долара

У четвер долар тримається близько тримісячного максимуму, оскільки повідомлення голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що відсоткові ставки мають підвищуватися і, можливо, швидше, щоб приборкати інфляцію, домінувало в настроях та підтримало американську валюту.

На другий день своїх свідчень Конгресу в середу Пауелл підтвердив свою яструбину заяву, хоч і зробив обережне зауваження про те, що дебати про масштаби та шляхи майбутнього підвищення ставок все ще продовжуються і залежатимуть від даних.

Це змусило долар США призупинити своє різке ралі на початку тижня, відступивши від близького до тримісячного максимуму до японської єни, до рівня 136,97.

Євро та фунт стерлінгів також відійшли від своїх багатомісячних мінімумів, стабілізувавшись на рівні 1,0547 та 1,18435 долара відповідно.

"Пауелл визнав, що березневе рішення залежить від даних", - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег Macquarie з форексу і ставок. «Тому питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи було січневе відновлення економіки сплеском чи тенденцією».

Індекс долара США був переважно стабільним, знизившись всього на 0,01% до 105,62, і залишався поблизу тримісячного піку 105,88, досягнутого на попередній сесії, продовживши зростання у вівторок на 1,3%, найбільший денний стрибок з вересня минулого року.

Безліч сильних економічних даних зі Сполучених Штатів у попередні тижні, що вказують на тривкий інфляційний тиск, призвели до того, що Пауелл заявив у вівторок, що ФРС, ймовірно, буде потрібно підвищити відсоткові ставки більше, ніж очікувалося, і що вона готова рухатися в більших масштабах . кроки.

Трейдери щосили намагалися переоцінити більш агресивні темпи підвищення відсоткових ставок після коментарів Пауелла, оскільки ф'ючерси на фонди ФРС тепер мають на увазі майже 70-відсоткову ймовірність того, що ФРС підвищить ставки на 50 базисних пунктів цього місяця, порівняно з приблизно 9% місяць тому.

Очікується, що ставки в США залишаться на рівні понад 5,5% до кінця року.

"Хоча ми цілком впевнені, що торішній пік інфляції не буде перевищений, ймовірність того, що інфляція залишиться стійкою довше, передбачає, що ФРС доведеться зберігати підвищення ставок довше, ніж передбачалося раніше", - сказав Рік Рідер, головний інвестиційний директор глобального фіксованого прибутку BlackRock.

І навпаки, Банк Канади в середу залишив свою ключову відсоткову ставку овернайт на рівні 4,50%, ставши першим великим центральним банком, який припинив свою кампанію щодо посилення грошово-кредитної політики.

Канадський долар торгувався на рівні 1,3810 за долар США у четвер після того, як на попередній сесії після ухвалення рішення він опустився до більш ніж чотиримісячного мінімуму.

Австралійський долар також був під тиском з тієї ж причини, хоча наразі він зріс на 0,02% до 0,6591 долара на азіатських торгах.

Глава Резервного банку Австралії Філіп Лоу в середу заявив, що центральний банк близький до того, щоб призупинити підвищення ставок, і припустив, що припинення може статися вже у квітні.

«Здається, Лоу відкритий для зростання розбіжності в курсах грошово-кредитної політики між Австралією і США», - сказала Белінда Аллен, старший економіст Commonwealth Bank of Australia.

Ківі виріс на 0,09% до 0,61105 долара, впавши майже до чотиримісячного мінімуму на попередній сесії.

Китайський офшорний юань коливався поблизу ключового психологічного рівня 7 за долар і знижувався протягом дня до позначки 6,9765, під впливом офіційних даних, які показали уповільнення річної споживчої інфляції в Китаї в лютому, що свідчить про повільне споживання та відновлення економіки.