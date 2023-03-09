Азіатські акції падають на слабких даних із Китаю

Більшість азіатських фондових індексів знизилися в четвер, оскільки слабкіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції в Китаї вказали на повільне відновлення економіки в країні, тоді як побоювання з приводу жорсткішої політики Федеральної резервної системи продовжували пригнічувати настрої.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,3% кожен після того, як дані показали, що споживча інфляція в лютому зросла значно менше, ніж очікувалося, в той час як інфляція виробників погіршилася, оскільки витрати не збільшилися після скасування боротьби з COVID на початку цього року.

Дані показали, що відновлення китайської економіки цього року, ймовірно, займе більше часу, ніж очікувалося, що є поганою ознакою для ринків, схильних до впливу азіатського гіганта. Дані у середу також показали, що попит на китайський імпорт залишається слабким.

Більшість фондових ринків Китаю у четвер трималися у невеликих діапазонах. Тайванський зважений індекс та південнокорейський KOSPI впали на 0,2%, а гонконгський Hang Seng зріс на 0,2%.

Японський індекс Nikkei 225 був ключовим винятком, піднявшись на 0,6% у четвер і продовжуючи зростання п'яту сесію поспіль на тлі збільшення ставок на те, що Банк Японії залишить без змін свою ультравільну політику в п'ятницю.

Nikkei проігнорував дані, що свідчать про стагнацію економічного зростання Японії у четвертому кварталі 2022 року.

Цього тижня ширші азіатські ринки зазнали різких втрат після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл відзначив більш агресивне підвищення процентних ставок центральним банком, пославшись на недавнє посилення інфляції та ринку праці.

Дані, опубліковані напередодні, підтримали цю думку: показник числа робочих місць у приватному секторі виявився вищим, ніж очікувалося.

Наразі основна увага зосереджена на даних із зайнятості у несільськогосподарському секторі за лютий, які мають бути опубліковані у п'ятницю, при цьому будь-які ознаки стійкості на ринку праці дають ФРС більше економічних можливостей для підвищення ставок. Звіт ФРС «Бежева книга», опублікований у середу, також свідчить про деяку стійкість економіки США.

Зростання відсоткових ставок вдарило по азіатським фондовим ринкам у 2022 році, оскільки більш висока прибутковість відштовхнула капітал від ринків з високим ризиком. Ця тенденція зберігається досі у 2023 році і, як очікується, збережеться в міру впливу політики ФРС на ринкові ціни.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 у четвер трималися у невеликому діапазоні, оскільки акції великих технологічних компаній ослабли.

Акції Adani Enterprises Ltd зросли на 0,2%, продовжуючи відновлення шосту сесію поспіль після того, як невеликий інвестиційний будинок GQG Partners заявив, що, ймовірно, інвестує більше в конгломерат після інвестицій у розмірі 1,7 млрд. доларів на початку цього місяця.