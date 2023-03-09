Ціни на золото утримуються поблизу мінімумів 2023 року, оскільки пересторога щодо дій ФРС зберігаєсться

Ціни на золото в четвер змінилися незначно, коливаючись трохи вище за найслабші рівні цього року на тлі побоювань щодо зростання відсоткових ставок у США, при цьому основна увага приділяється майбутнім даним по праці, щоб додатково оцінити потенціал подальшого підвищення.

Цього тижня жовтий метал зіткнувся з яструбиними сигналами голови ФРС Джерома Пауелла, який попередив, що нещодавні ознаки стійкості інфляції та ринку праці, ймовірно, підштовхнуть відсоткові ставки вище за ринкові очікування.

Спотове золото зросло на 0,1% до 1815,64 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишилися без змін на рівні 1819,35 доларів за унцію. Обидва інструменти цього тижня втратили близько 2%, оскільки перспектива вищих ставок збільшила альтернативну вартість володіння нерентабельними активами.

Долар зріс до тримісячного максимуму цього тижня, тоді як прибутковість казначейських облігацій також різко зросла, оскільки інвестори почали оцінювати агресивніші підвищення ФРС у короткостроковій перспективі.

Але золото, схоже, компенсувало нещодавні втрати, тоді як долар також призупинив своє зростання, оскільки звіт ФРС «Бежева книга» показав, що цього року у бізнесі спостерігається подальше уповільнення інфляції, а також покращення активності.

Тепер основна увага приділяється даним із зайнятості у несільськогосподарському секторі, які мають бути опубліковані у п'ятницю, оскільки будь-які нові ознаки зміцнення ринку праці дають ФРС додатковий стимул для підвищення ставок.

Інші дорогоцінні метали торгувалися у вузькому діапазоні в четвер, але, як і раніше, зазнавали різких втрат за тиждень. Ф'ючерси на срібло впали на 0,1% до 20,122 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину зросли на 0,2% до 941,25 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь різко зросли в ході нічних торгів, оскільки звіт «Бежевої книги» допоміг вселити певний оптимізм щодо економіки США, яка останніми місяцями переживає спад виробництва.

Ф'ючерси на мідь трохи зросли до 4,0320 доларів за фунт у четвер після зростання на 1,6% під час американської сесії.

Але на цього тижня червоний метал, як і раніше, впав на 0,8%, оскільки ринки побоювалися, що зростання відсоткових ставок у США може спровокувати потенційну рецесію цього року. Змішані дані про торгівлю з Китаю також показали, що попит на китайські товари залишається слабким, незважаючи на відміну обмежень проти COVID на початку цього року.

Напружені умови пропозиції на ринку міді також можуть демонструвати ознаки покращення, оскільки виробництво на великих копальнях у Перу, схоже, нормалізувалося після кількох місяців протестів корінних народів.

Постачання міді з Панами також мають відновитися після того, як уряд уклав контракт з канадською гірничодобувною компанією First Quantum Minerals на експлуатацію великої копальні.