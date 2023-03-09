Індекс S&P 500 закрився трохи вище, тоді як Dow впав у середу, оскільки інвестори очікують виходу даних з вакансій та підвищення ставок

Інвестори зіштовхнулися зі змішаними повідомленнями голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла та економічними даними США напередодні майбутніх звітів щодо ринку праці та інфляції, які, як очікується, визначать майбутню траєкторію підвищення процентної ставки центральним банком.

У другий день виступів перед Конгресом у середу Пауелл підтвердив своє послання, зроблене у вівторок, про більш високе та потенційно швидше підвищення відсоткових ставок. Однак він припустив, що наступне рішення щодо підвищення ставок залежатиме від даних, які будуть опубліковані до березневого засідання ФРС.

Акції впали більш ніж на 1% у вівторок після того, як коментарі Пауелла змусили інвесторів різко збільшити ставки на підвищення на 50 базисних пунктів у березні порівняно з попереднім поширеним очікуванням підвищення на 25 базисних пунктів до виступу Пауелла.

Дані, опубліковані в середу, не зменшили побоювань щодо більш високих ставок, оскільки вони показали, що кількість робочих місць у приватному секторі США збільшилася у лютому більше, ніж очікувалося.

Інший звіт показав, що кількість вакансій у США в січні скоротилася менше, ніж очікувалося, а дані за попередній місяць були переглянуті у бік підвищення, вказуючи на постійно жорсткі умови на ринку праці, підтримуючи побоювання, що це змусить ФРС підвищувати процентні ставки на більш довгий термін.

"Інвестори перетравлюють свідчення голови ФРС Пауелла Конгресу і дані, що свідчать про те, що ринок праці залишається досить гарячим", - сказав Том Хейнлін, національний інвестиційний стратег U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі.

Хайнлін вважає, що п'ятничний звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі та показники інфляції наступного тижня за лютий є ключем до того, чи буде наступне підвищення ставки на 25 чи 50 базисних пунктів.

Трейдери продовжували збільшувати ставки на підвищення ставки ФРС на 50 базисних пунктів наприкінці цього місяця, при цьому ф'ючерси на федеральні фонди нещодавно показували ймовірність такого підвищення приблизно 80% порівняно з приблизно 70% у вівторок і 31% у понеділок до першого виступу Пауелла, згідно з FedWatch tool CME Group.

Наприкінці сесії промисловий індекс Доу-Джонса впав на 58,06 пунктів, або 0,18%, до 32 798,4; S&P 500 додав 5,64 пунктів, або 0,14%, до 3992,01 пунктів; а Nasdaq Composite додав 45,67 пунктів, або 0,4%, до 11 576,00.

Серед 11 основних секторів S&P сім закрилися у плюсі. Енергетика, що подешевшала на 1%, опинилася у найбільшому програші через падіння цін на нафту. Лідером зростання була нерухомість, що додала 1,3%.

Технології були другим за величиною зростанням, піднявшись на 0,8%, що допомогло Nasdaq перевершити інші основні індекси.

Акції Tesla Inc впали на 3% після того, як регулятор автомобільної безпеки США заявив, що розпочинає попереднє розслідування щодо 120 000 автомобілів Model Y 2023 після повідомлень про те, що кермові колеса відвалювалися під час водіння.

Occidental Petroleum Corp набрала 2% після того, як Berkshire Hathaway Inc Уоррена Баффета збільшила свою частку у нафтовій компанії приблизно до 22,2%.

Кількість випусків, що падають, на NYSE перевищила кількість зростаючих у співвідношенні 1,02 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,14 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав два нових 52-тижневі максимуми та 11 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 48 нових максимумів та 170 нових мінімумів.

На біржах США 10,3 млрд акцій перейшли з рук до рук порівняно із середнім показником у 10,90 млрд за останні 20 сесій.