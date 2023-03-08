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Ціна біткоїну впала нижче $22 000 на тлі виступу голови ФРС
17:34 08.03.2023 |
В ході виступу голови Федеральної резервної системи (ФРС) США Джерома Павелла вартість першої криптовалюти в моменті опустилася нижче $22 000.
Павелл припустив провадження більш жорсткої монетарної політики. Він також зазначив, що ФРС може прискорити темпи підвищення ставки.
«Останні економічні дані виявилися жорсткішими, ніж ми очікували. Це свідчить про те, що фінальний рівень відсоткових ставок, ймовірно, буде вищим, ніж вважалося раніше», - сказав Павелл.
На тлі його виступу ціна біткоїну протестувала відмітку нижче $22 000, проте згодом трохи відновилася. Втім, на момент написання вартість першої криптовалюти знову знаходиться нижче рівня у $22 000.
Нагадаємо, у лютому біткоїн негативно зреагував на публікацію даних щодо інфляції в США.
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